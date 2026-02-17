Palmeiras mantém Nino no radar, mas projeta chegada para o meio do ano

Zenit resiste à liberação imediata, e zagueiro segue como prioridade do Verdão para reforçar o setor defensivo / Crédito: Jogada 10

A duas semanas do fechamento da janela de transferências no Brasil, o Palmeiras segue com um alvo bem definido para a defesa. O zagueiro Nino, atualmente no Zenit, continua como prioridade do clube, mesmo com a negociação considerada improvável neste início de temporada. O cenário mais realista, neste momento, aponta para uma tentativa mais concreta em junho, quando se encerra o calendário do futebol russo. Nino tem contrato com o Zenit até junho de 2028, e o clube europeu não demonstra interesse em liberar o defensor agora, especialmente em meio à disputa pelo título da Liga Russa.

Ainda assim, o Palmeiras não desiste. A diretoria vê o zagueiro como peça estratégica dentro de um planejamento mais amplo, que vai além da montagem do elenco para o primeiro semestre de 2026. A ideia, internamente, é reforçar a defesa com um nome pronto para assumir protagonismo a médio prazo.

O cenário ideal para o Alviverde seria chegar a um acordo desde já e contar com o jogador a partir de junho. Contudo, as conversas com o Zenit ainda não avançaram a esse ponto. Com o estafe do atleta, por outro lado, houve progresso. No início de fevereiro, o Palmeiras intensificou as tratativas e chegou a enviar um representante a Abu Dhabi, na tentativa de destravar o negócio diretamente com o clube russo. A missão, entretanto, terminou sem sucesso. O dirigente deixou o Oriente Médio rumo à Inglaterra, onde concluiu a contratação de Jhon Arias, sem conseguir um acordo por Nino. O mercado do Palmeiras Enquanto mantém o zagueiro como prioridade, o Palmeiras também monitora outras alternativas para a posição, ainda tratadas com discrição. Antes mesmo de avançar por Nino, o clube chegou a fazer uma consulta por Igor Julio, do Brighton, mas a sondagem não evoluiu.