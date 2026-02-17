Palmeiras bate recorde e fecha 2025 com receita histórica de R$ 1,7 bilhão

Verdão projeta novo superávit e mantém vendas de atletas como principal motor financeiro para 2026 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encerrou 2025 com a maior arrecadação de sua história. Ao todo, o clube somou cerca de R$ 1,7 bilhão em receita bruta, considerando valores operacionais e financeiros. O número supera com ampla margem o recorde anterior, registrado em 2024, quando o Verdão atingiu R$ 1,2 bilhão. Embora o balanço final do exercício ainda não tenha sido oficialmente publicado, a tendência é de um resultado amplamente positivo. Até novembro, o superávit acumulado já alcançava R$ 282 milhões, o que indica um fechamento confortável no azul.

Contudo, o crescimento reforça a evolução financeira do clube desde o início da gestão de Leila Pereira, em 2022. Afinal, naquele primeiro ano, o Palmeiras registrou R$ 856 milhões em receitas. Em apenas quatro temporadas, portanto, o faturamento praticamente dobrou.

Ao observar os últimos dez anos, a trajetória alviverde é de alta constante. As únicas exceções foram 2020 e 2021, períodos diretamente afetados pela pandemia de Covid-19. Em 2020, o clube arrecadou R$ 558 milhões, abaixo dos R$ 641 milhões de 2019. Já em 2021, houve um salto para R$ 992 milhões, impulsionado por receitas represadas, como premiações da Copa do Brasil e da Libertadores conquistadas no ano anterior. Transferências seguem como pilar no Palmeiras Um dos principais destaques de 2025 foi a venda de jogadores. Aproximadamente R$ 600 milhões, quase um terço da arrecadação total, vieram de negociações de atletas, reforçando a força do clube no mercado. Para 2026, a estratégia se mantém. O Palmeiras projeta R$ 1,2 bilhão em receitas, sendo R$ 399,6 milhões oriundos de transferências. Mesmo com uma previsão mais conservadora, a diretoria trabalha com a expectativa de fechar o próximo exercício com superávit de R$ 11,2 milhões.