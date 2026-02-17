Nos pênaltis, Desportiva elimina Sampaio Corrêa-RJ e encara o Sport na Copa do Brasil

Nos pênaltis, Desportiva elimina Sampaio Corrêa-RJ e encara o Sport na Copa do BrasilApós empate por 1 a 1 no tempo normal com golaço de Tiago Moura e pressão no fim, time capixaba leva a melhor nas penalidades e avança de fase
Haja coração para o torcedor grená! Em uma noite de puro drama no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, a Desportiva Ferroviária garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (17). Após um empate eletrizante por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe capixaba venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 3 a 1 na disputa de pênaltis.
No tempo normal, Tiago Moura marcou uma pintura de falta para os visitantes, enquanto Octávio buscou o empate também na bola parada. Com a vaga assegurada, a Desportiva agora se prepara para enfrentar o Sport Recife na próxima fase, jogando em casa.
Trave evita gol da Desportiva no primeiro tempo
A partida começou tensa e muito faltosa, com as duas equipes abusando da força física. O Sampaio Corrêa tentou tomar a iniciativa e teve maior posse de bola, mas esbarrou na falta de criatividade. O time da casa arriscou em finalizações de Luan Gama e Iacovelli, sem sucesso.
Porém, a melhor chance da etapa inicial foi da Desportiva. Aos 43 minutos, Ruan recebeu um lançamento primoroso de Mariano e soltou uma bomba. O goleiro Zé Carlos desviou com a ponta dos dedos e a bola explodiu no travessão.
Golaço, pressão e pênaltis
No segundo tempo, a emoção tomou conta. Aos 24 minutos, Tiago Moura cobrou falta com perfeição e marcou um golaço para a Desportiva, abrindo o placar. O Sampaio se lançou ao ataque no desespero e conseguiu um pênalti aos 40 minutos, quando Ruan derrubou Pablo na área. Octávio cobrou com categoria e empatou.
Nos acréscimos, o time carioca perdeu gols incríveis com Marreta e Alan, levando a decisão para a marca da cal. Nas penalidades, o Sampaio desmoronou. Matheus Goiano acertou a trave, Guilherme isolou e Lecaros chutou para fora. Tiago Moura, Mariano e Gilberto converteram para a Tiva, garantindo a vitória por 3 a 1.
SAMPAIO CORRÊA-RJ 1 (1) x (3) 1 DESPORTIVA FERROVIÁRIA
Copa do Brasil – 1ª Fase
Data: 17/02/2026 (terça-feira)
Local: Estádio Lourival Gomes (Lourivaldão), em Saquarema (RJ)
Gols: Tiago Moura, 24’/2ºT (0-1); Octávio, 42’/2ºT (1-1).
Pênaltis (Sampaio): Octávio (Convertido); Matheus Goiano (Perdeu); Guilherme (Perdeu); Lecaros (Perdeu).
Pênaltis (Desportiva): Tiago Moura (Convertido); Mariano (Convertido); Kiezinha (Perdeu); Gilberto Santos (Convertido).
SAMPAIO CORRÊA-RJ: Zé Carlos; Lucas (Lecaros), Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo (Martini), Luan (Rodrigo Andrade/Marcellinho), Gabriel Agu (Alan) e Octávio; Luan Gama e Iacovelli (Matheus Goiano). Técnico: Felipe Surian.
DESPORTIVA: Pedro Zanette; Jairo, Wesley, Vinícius Leandro e Willian Simões (Kaiki); Jorge Mendes, Ruan (Jhonatan Marino), Mariano e Gilberto; Tiago Moura e Kieza (Kiezinha). Técnico: Eleomar Pereira.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Júnior (PR)
Cartões Amarelos: Luan Gama, Gabriel Agu, Daniel (SAM); Tiago Moura, Ruan, Mariano, Vinícius Leandro, Kiezinha (DES)
