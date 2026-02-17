Nos pênaltis, Desportiva elimina Sampaio Corrêa-RJ e encara o Sport na Copa do Brasil

Após empate por 1 a 1 no tempo normal com golaço de Tiago Moura e pressão no fim, time capixaba leva a melhor nas penalidades e avança de fase / Crédito: Jogada 10

Haja coração para o torcedor grená! Em uma noite de puro drama no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, a Desportiva Ferroviária garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (17). Após um empate eletrizante por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe capixaba venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 3 a 1 na disputa de pênaltis. No tempo normal, Tiago Moura marcou uma pintura de falta para os visitantes, enquanto Octávio buscou o empate também na bola parada. Com a vaga assegurada, a Desportiva agora se prepara para enfrentar o Sport Recife na próxima fase, jogando em casa.

Trave evita gol da Desportiva no primeiro tempo A partida começou tensa e muito faltosa, com as duas equipes abusando da força física. O Sampaio Corrêa tentou tomar a iniciativa e teve maior posse de bola, mas esbarrou na falta de criatividade. O time da casa arriscou em finalizações de Luan Gama e Iacovelli, sem sucesso.

Porém, a melhor chance da etapa inicial foi da Desportiva. Aos 43 minutos, Ruan recebeu um lançamento primoroso de Mariano e soltou uma bomba. O goleiro Zé Carlos desviou com a ponta dos dedos e a bola explodiu no travessão. Golaço, pressão e pênaltis No segundo tempo, a emoção tomou conta. Aos 24 minutos, Tiago Moura cobrou falta com perfeição e marcou um golaço para a Desportiva, abrindo o placar. O Sampaio se lançou ao ataque no desespero e conseguiu um pênalti aos 40 minutos, quando Ruan derrubou Pablo na área. Octávio cobrou com categoria e empatou. Nos acréscimos, o time carioca perdeu gols incríveis com Marreta e Alan, levando a decisão para a marca da cal. Nas penalidades, o Sampaio desmoronou. Matheus Goiano acertou a trave, Guilherme isolou e Lecaros chutou para fora. Tiago Moura, Mariano e Gilberto converteram para a Tiva, garantindo a vitória por 3 a 1.