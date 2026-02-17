Neto condena atitudes de Ancelotti: “Já acha que é brasileiro”

Ex-jogador considera que Ancelotti deveria convocar Neymar para disputar a Copa do Mundo em junho se estiver bem fisicamente / Crédito: Jogada 10

As atitudes e decisões recentes de Carlo Ancelotti como participar de propagandas e conhecer o Carnaval no Brasil não agradaram recentemente alguns instegrantes da mídia. Afinal, após declaração contrária de Juca Kfouri, o apresentador também condenou o atual técnico da Seleção Brasileira durante participação na “Rádio Bandeirantes”. O ex-jogador Neto também considera que se Neymar apresentar boa condição física, o comandante italiano deveria convocá-lo para a Copa do Mundo em junho. “Treinador que só quer festa, só quer balada, Carnaval, só quer ganhar dinheiro com propaganda. Chegou ontem aqui no Brasil e já tá achando que é brasileiro, propaganda para tudo quanto é lugar. Cara que ganhou tudo no Real Madrid, um dos maiores vencedores do mundo, botou filho dele para treinar o Botafogo, que já caiu, foi para Salvador, Rio de Janeiro”, reclamou o apresentador.

“Será que se o Neymar fizer uma propaganda com a Brahma antes da Copa do Mundo você e a CBF levam ele, Ancelotti? É inacreditável, os caras vêm aqui e deitam de braçada, irmão. Se o Neymar estiver 50% e bem ‘muscularmente’, ele tem que ir para a Copa. Não precisa ter pulmão, ele é melhor que todos os caras, melhor que o Vinicius Jr. Nenhum outro atacante é melhor que ele”, acrescentou o ex-jogador.

Neto vira assunto em outra emissora Na temporada passada, o apresentador corria sérios riscos de ter que cumprir promessa que envolvia Ferreirinha, atacante do São Paulo. Isso porque o jogador anotou um dos gols de sua equipe no empate em 2 a 2 com o Flamengo. Dessa maneira, ele alcançou seu oitavo gol na temporada e restavam apenas dois para o apresentador do programa “Os Donos da Bola” de São Paulo, da Band, ter que pagar a prenda. No entanto, Ferreirinha não marcou mais gols até o fim da temporada. Assim, um antigo companheiro de profissão de Neto relembrou a promessa feita. Durante participação em atração no SporTV, Paulo Nunes, em tom de descontração, recordou que havia um desafio em curso com o jogador do São Paulo. “Tem um amigo meu que vai ter que usar sunga, hein?”, destacou o atual comentarista da Globo e do SporTV.