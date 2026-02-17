Nacional (BOL) x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso estreia na Libertadores na altitude de 4 mil metros de Potosí visando encerrar momento de má forma, com cinco derrotas seguidas / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora, torcedor alvinegro! Nesta quarta-feira (18/2), o Botafogo estreia na Libertadores 2026 na busca pelo bicampeonato. Será no estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, onde encara, a partir das 21h30 (de Brasília), o Nacional (BOL). O jogo vale pela ida da segunda fase eliminatória da competição sul-americana, com volta marcada para a próxima quarta (25/2), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre Barcelona (EQU) e Argentinos Jrs (ARG) na terceira e decisiva fase. Vejamos, então, como os times chegam para este mata-mata. Onde assistir O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada, da Disney+ pelo streaming e da GE TV pelo YouTube.

Como chega o Nacional (BOL) O Nacional fará sua estreia oficial na temporada neste jogo contra o Fogão. Afinal, após encerrar a temporada 2025 em dezembro, voltou aos gramados para amistosos no começo de fevereiro. Assim, enfrentou o Real Potosí pelo Torneio de Verão, perdendo as duas partidas. Primeiro, no dia 1º, revés fora por 1 a 0. O placar se repetiu na “volta”, no dia 8, em casa. A maior arma do técnico Leonardo Égüez contra o Botafogo é a altitude de Potosí, já que o estádio fica a 4 mil metros acima do nível do mar. Foi o próprio treinador que admitiu isso, em coletiva recente. “Eles têm um técnico de primeira linha, que já trabalhou em grandes clubes da Europa e da América do Sul. Nós, assim como eles, somos humanos, temos nossas ferramentas e precisamos tirar o máximo proveito dos 4.000 metros de altitude”, afirmou.

Como chega o Botafogo A vida não anda fácil pelos lados do Botafogo. Após um 2025 atabalhoado, o time iniciou 2026 em ritmo parecido. E, para piorar, a equipe do técnico Martín Anselmi vem de cinco derrotas consecutivas na temporada. Além disso, possui inúmeros desfalques para este importante duelo na altitude. A lista de jogadores no departamento médico do clube assusta, aliás. Os zagueiros Marçal e Caio Pantaleão seguem por lá, enquanto os atacante Chris Ramos e Joaquín Corrêa tomam o mesmo rumo. Isso vale também para o meia Santi Rodríguez. Anselmi também não levou para a viagem os volantes Danilo e Allan, além do atacante Arthur Cabral. Clique aqui para entender suas ausências. O lateral-direito Mateo Ponte, por outro lado, reforça a equipe alvinegra. NACIONAL POTOSÍ (BOL) x BOTAFOGO Copa Libertadores 2026 – Segunda fase (Jogo de ida)

Data e horário: 18/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)

NACIONAL: Galindo; Oscar Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Javier Guerra, Jhojan Arce, Pedro Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Égüez.

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles; Arthur Novaes, Barrera e Montoro; Villalba e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Gabriel González (EQU)

Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV