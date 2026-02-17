Mourinho faz alerta sobre reencontro com Real Madrid: “Rei ferido é perigoso”

Benfica, de José Mourinho, recebe o time merengue nesta terça-feira (17), pelo primeiro jogo dos playoffs da Champions / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (16), véspera do jogo entre Benfica e Real Madrid pelos playoffs da Champions, o técnico José Mourinho analisou o cenário com franqueza e destacou que o favoritismo continua do lado dos espanhóis, apesar da vitória portuguesa na fase de liga com direito a gol histórico do do goleiro Trubin. “Sabemos o que fizemos ao Real Madrid, o Rei da Liga dos Campeões. Eles estão feridos. E um rei ferido é perigoso. Não se trata apenas de história, vamos jogar contra os favoritos desta competição. Eles já foram campeões 15 vezes”, iniciou o Special One em entrevista coletiva.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de retornar ao comando do clube merengue, onde teve uma passagem vitoriosa, o treinador descartou qualquer chance.

“Dei tudo ao Real Madrid, tudo o que podia. Fiz coisas boas, coisas erradas, mas dei absolutamente tudo de mim. E está feito. Quando um profissional sai de um clube com este tipo de sensação, acredito que exista uma ligação para sempre”, continuou. Mourinho evita rumores de possível retorno ao Real Madrid O treinador português também afirmou não querer alimentar especulações, embora reconheça que muitos consideram seu trabalho bem-sucedido por lá. “A única coisa que existe é que tenho mais um ano de contrato, assinado em período eleitoral e fácil de ser rompido. Mas só existe contrato com o Benfica, com o Real Madrid, zero”, acrescentou.