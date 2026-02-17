Milan x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida atrasada válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Milan e Como entram em campo nesta quarta-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em partida atrasada válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes que fazem boas campanhas na Serie A e brigam na primeira parte da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Milan Vice-líder da competição, o Milan vive grande momento sob o comando de Massimiliano Allegri. A equipe aparece oito pontos atrás da rival Inter de Milão, mas ainda tem um jogo a menos na tabela. Ou seja, uma vitória em casa nesta quarta-feira pode colocar a diferença em cinco pontos. Ao mesmo tempo, os rossoneri embalaram uma sequência de 23 partidas sem derrota na Série A, com 15 vitórias e oito empates, a maior invencibilidade atual entre as cinco principais ligas da Europa. Para o duelo em casa, o técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.