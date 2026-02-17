Mercado de terça (17): Cruzeiro vende joia ao Borussia Dortmund

Kauã Prates, de 17 anos, tem transferência encaminhada ao futebol alemão; Cruzeiro ainda acerta com Bruno Rodrigues; veja mais do mercado / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue aberto e novas negociações marcam o começo da terça-feira (17/2) de Carnaval. E um time que está de vez na folia da janela de transferências é o Cruzeiro, que acertou uma venda e uma contratação. O Santos, por sua vez, ouve recusa de zagueiro argentino. O Palmeiras toma decisão por Nino. Saiba mais sobre estas e outras negociações do mercado com o Jogada10!

Cruzeiro acerta venda de joia ao Dortmund O Borussia Dortmund está prestes a oficializar a contratação de uma das maiores promessas da base do Cruzeiro. Trata-se de Kauã Prates, lateral-esquerdo de apenas 17 anos, que vinha sendo monitorado pelos alemães desde o início do ano. Após semanas de negociações, clube mineiro e Dortmund chegaram a um acordo, embora a transferência só se concretize em junho.

De acordo com informações divulgadas por Fabrizio Romano, o Cruzeiro receberá 7 milhões de euros (R$ 43,2 milhões) de imediato, além de outros 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões) em bônus futuros. As tratativas estavam bem encaminhadas desde 26 de janeiro, mas alguns ajustes burocráticos atrasaram o anúncio oficial. Bruno Rodrigues já está em BH Dia cheio na Raposa! O atacante Bruno Rodrigues desembarcou em Belo Horizonte na noite da última segunda-feira (16/2) para assinar com o Cruzeiro. Na chegada, o jogador revelou que ele foi o responsável por iniciar os contatos por uma transferência do Palmeiras para a Raposa. “O Cruzeiro não me procurou. Quem procurou fui eu. Eu que liguei para o presidente Pedrinho. Quando eu saí daqui, ele deixou sempre a porta aberta para mim. Nesse momento, eu precisava muito do Cruzeiro, e só tenho que agradecer a ele”, afirmou o atacante.

Santos descarta Di Cesare O Santos segue ativo no mercado em busca de um zagueiro, mas, ao menos por enquanto, o nome de Marco Di Cesare está fora do radar. Apesar do desejo do defensor de 24 anos em atuar pelo Peixe, a negociação com o Racing esbarrou em uma exigência considerada inviável pela diretoria santista. O clube argentino quer receber à vista 80% do valor total do negócio, estimado em R$ 31 milhões. Na prática, isso obrigaria o Santos a desembolsar cerca de R$ 24,8 milhões de forma imediata, algo fora da realidade financeira atual do clube. Palmeiras mantém Nino no radar A duas semanas do fechamento da janela de transferências no Brasil, o Palmeiras segue, assim, com um alvo bem definido para a defesa. Afinal, o zagueiro Nino, atualmente no Zenit, continua como prioridade do clube, mesmo com a negociação considerada improvável neste início de temporada.