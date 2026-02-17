Mbappé pede punição severa a Prestianni após ataque racista a Vini Jr

Astro francês disse que escutou, por cinco vezes, o argentino chamar Vini Jr. de “macaco”: “Que ele nunca mais vista a grande camisa do Benfica" / Crédito: Jogada 10

Em entrevista para a TNT após avitóriado Real Madrid sobre o Benfica, nesta terça, 17/2, pela respescagem da Champions, Mbappé comentou sobre a atitude racista de Prestianni à Vini Jr. A atitude, logo após o gol de Vini que definiu o placar em 1 a 0, para o Real gerou grande polêmica.E interrupção por alguns minutos do jogo. Após fazer o golaço, Vini Jr comemorou perto da torcida do Benfica, e isso iniciou uma reação da torcida, com vaias, de jogadores do Benfica, com reclamação pela comemoração. E até um cartão amarelo para Vini. Mas um jogador específico do Benfica, o argentino Prestianni, em certo momento colocou a camisa encobrindo o rosto. E segundo relatos de vários jogadores do Real, chamou Vini de macaco. O brasileiro foi até o árbitro que abriu o protocolo antirracismo. No fim, o jogo continuou, sob protesto principalmente de Mbappé, que pediu uma severa punição a Prestianni:

“Não merece estar na Champions” “Este jogador não merece estar na Champions. Eu vi o que aconteceu; é grave. Espero que no Benfica sejam tomadas medidas em relação a este jogador. Eu tenho imagens boas do clube. É importante que uma agremiação tão relevante, que tem um dos melhores treinadores da história, JoséMourinho, não deixe isso passar”, disse Mbappé, para completar.