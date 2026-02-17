Mbappé pede punição severa a Prestianni após ataque racista a Vini Jr

Mbappé pede punição severa a Prestianni após ataque racista a Vini JrAstro francês disse que escutou, por cinco vezes, o argentino chamar Vini Jr. de “macaco”: “Que ele nunca mais vista a grande camisa do Benfica"
Em entrevista para a TNT após avitóriado Real Madrid sobre o Benfica, nesta terça, 17/2, pela respescagem da Champions, Mbappé comentou sobre a atitude racista de Prestianni à Vini Jr. A atitude, logo após o gol de Vini que definiu o placar em 1 a 0, para o Real gerou grande polêmica.E interrupção por alguns minutos do jogo.
Após fazer o golaço, Vini Jr comemorou perto da torcida do Benfica, e isso iniciou uma reação da torcida, com vaias, de jogadores do Benfica, com reclamação pela comemoração. E até um cartão amarelo para Vini. Mas um jogador específico do Benfica, o argentino Prestianni, em certo momento colocou a camisa encobrindo o rosto. E segundo relatos de vários jogadores do Real, chamou Vini de macaco. O brasileiro foi até o árbitro que abriu o protocolo antirracismo. No fim, o jogo continuou, sob protesto principalmente de Mbappé, que pediu uma severa punição a Prestianni:
“Não merece estar na Champions”
“Este jogador não merece estar na Champions. Eu vi o que aconteceu; é grave. Espero que no Benfica sejam tomadas medidas em relação a este jogador. Eu tenho imagens boas do clube. É importante que uma agremiação tão relevante, que tem um dos melhores treinadores da história, JoséMourinho, não deixe isso passar”, disse Mbappé, para completar.
“O jogador da camisa 25 — não quero falar o nome dele — começou a usar palavras inaceitáveis e, depois, levantou a camisa sobre o rosto. Por cinco vezes, chamou o Vini de ‘macaco’. Por isso, eu e muitos jogadores do Real perdemos o controle. Não queríamos que isso acontecesse. Temos de dar bons exemplos. Não somos perfeitos. Vini não é perfeito, contudo algumas coisas que ocorrem não podemos aceitar. Não quero generalizar. O Benfica é uma grande instituição, sua torcida também. Ou seja: falo de um jogador que disse essas coisas.”
Mbappé e a via crucis de Vini Jr
O francês Mbappé comentou que é comum, quando um jogador faz um gol no campo do adversário, a torcida não gostar da celebração. E lamentou que mais uma vez um ato desses tenha acontecido com Vini:
“Assédio e racismo são inadmissíveis. E mais uma vez quem sofreu foi Vini. Estive muitas vezes em Portugal, tenho amigos lá, e nunca tive problemas. Seria um erro falar mal do Benfica ou de Portugal ou das pessoas no estádio. As pessoas não merecem isso. Havia muitas câmeras. E aconteceu de novo, como com Vini. Acontece muito com ele. Tem de parar; não será possível que um ser humano sofra tanto com isso assim.”