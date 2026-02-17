Lesão de Yuri Alberto esquenta briga por vaga no ataque do Corinthians

Com o camisa 9 fora, Dorival Júnior avalia opções no elenco e até mudança de esquema para manter força ofensiva / Crédito: Jogada 10

A lesão de Yuri Alberto mudou o cenário ofensivo do Corinthians e promete aumentar a concorrência por uma vaga no ataque. O clube confirmou na última segunda-feira (16/2) que o camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, após exames realizados no CT Joaquim Grava. O problema ocorreu no duelo contra o São Bernardo, no domingo (15/2). Yuri entrou em campo aos 17 minutos do primeiro tempo e, já aos 44, sentiu dores após um pique. Em seguida, levou a mão à parte posterior da coxa esquerda. Os companheiros sinalizaram imediatamente para a substituição. O atacante deixou o gramado de maca e, ao chegar ao banco, precisou ser carregado pelos profissionais do clube.

Embora o Corinthians não tenha divulgado prazo oficial de retorno, lesões desse tipo costumam exigir de quatro a seis semanas de recuperação. Diante desse cenário, existe a possibilidade de Yuri Alberto não voltar a atuar pelo Timão no Campeonato Paulista.

Com a ausência do centroavante, abre-se uma vaga ao lado de Memphis Depay, já que o time vinha atuando com dois atacantes de referência sob o comando de Dorival Júnior. A partir disso, a disputa interna ganha força. Os candidatos a substituir Yuri Alberto no Corinthians Atualmente, o elenco alvinegro conta com cinco alternativas para o setor ofensivo: Pedro Raul, Gui Negão, Vitinho, Kayke e Dieguinho. Já Kaio César, que atua mais aberto, segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e tem previsão de retorno para o fim de semana. Entre as opções, apenas Pedro Raul e Gui Negão são centroavantes de origem. Vitinho e Kayke, por outro lado, já foram utilizados improvisados na função. O camisa 11, inclusive, começou como titular na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo.

Cada alternativa oferece características distintas. Pedro Raul se destaca pelo jogo aéreo e pela capacidade de fazer o pivô. Já Vitinho e Kayke apostam na velocidade e no um contra um. Gui Negão, por sua vez, chama atenção pela mobilidade, bom posicionamento e leitura ofensiva. Todos eles já tiveram chances como titulares em 2026. Kayke foi o menos acionado, com cinco partidas. Pedro Raul e Gui Negão somam sete jogos cada, enquanto Vitinho lidera a lista, com dez atuações. Até o momento, apenas os jovens formados na base balançaram as redes, com um gol para cada. Além das trocas individuais, Dorival Júnior também avalia ajustes táticos. Uma das possibilidades é abandonar a dupla de centroavantes e atuar com apenas um homem fixo na referência, cercado por dois pontas mais agressivos. Nesse desenho, Vitinho, Dieguinho, Kayke e Kaio César surgem como alternativas para manter a intensidade ofensiva do Timão.