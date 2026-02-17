Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesão de Yuri Alberto esquenta briga por vaga no ataque do Corinthians

Com o camisa 9 fora, Dorival Júnior avalia opções no elenco e até mudança de esquema para manter força ofensiva
A lesão de Yuri Alberto mudou o cenário ofensivo do Corinthians e promete aumentar a concorrência por uma vaga no ataque. O clube confirmou na última segunda-feira (16/2) que o camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, após exames realizados no CT Joaquim Grava.

O problema ocorreu no duelo contra o São Bernardo, no domingo (15/2). Yuri entrou em campo aos 17 minutos do primeiro tempo e, já aos 44, sentiu dores após um pique. Em seguida, levou a mão à parte posterior da coxa esquerda. Os companheiros sinalizaram imediatamente para a substituição. O atacante deixou o gramado de maca e, ao chegar ao banco, precisou ser carregado pelos profissionais do clube.

Embora o Corinthians não tenha divulgado prazo oficial de retorno, lesões desse tipo costumam exigir de quatro a seis semanas de recuperação. Diante desse cenário, existe a possibilidade de Yuri Alberto não voltar a atuar pelo Timão no Campeonato Paulista.

Com a ausência do centroavante, abre-se uma vaga ao lado de Memphis Depay, já que o time vinha atuando com dois atacantes de referência sob o comando de Dorival Júnior. A partir disso, a disputa interna ganha força.

Os candidatos a substituir Yuri Alberto no Corinthians

Atualmente, o elenco alvinegro conta com cinco alternativas para o setor ofensivo: Pedro Raul, Gui Negão, Vitinho, Kayke e Dieguinho. Já Kaio César, que atua mais aberto, segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e tem previsão de retorno para o fim de semana.

Entre as opções, apenas Pedro Raul e Gui Negão são centroavantes de origem. Vitinho e Kayke, por outro lado, já foram utilizados improvisados na função. O camisa 11, inclusive, começou como titular na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo.

Cada alternativa oferece características distintas. Pedro Raul se destaca pelo jogo aéreo e pela capacidade de fazer o pivô. Já Vitinho e Kayke apostam na velocidade e no um contra um. Gui Negão, por sua vez, chama atenção pela mobilidade, bom posicionamento e leitura ofensiva.

Todos eles já tiveram chances como titulares em 2026. Kayke foi o menos acionado, com cinco partidas. Pedro Raul e Gui Negão somam sete jogos cada, enquanto Vitinho lidera a lista, com dez atuações. Até o momento, apenas os jovens formados na base balançaram as redes, com um gol para cada.

Além das trocas individuais, Dorival Júnior também avalia ajustes táticos. Uma das possibilidades é abandonar a dupla de centroavantes e atuar com apenas um homem fixo na referência, cercado por dois pontas mais agressivos. Nesse desenho, Vitinho, Dieguinho, Kayke e Kaio César surgem como alternativas para manter a intensidade ofensiva do Timão.

