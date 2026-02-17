Klopp recusou Chelsea e Manchester United após anunciar saída do Liverpool

Empresário revela sondagens de gigantes ingleses e reforça decisão do alemão de não comandar outro clube na Inglaterra / Crédito: Jogada 10

Entre as inúmeras investidas recebidas por Jürgen Klopp desde o anúncio de sua saída do Liverpool, duas chamaram atenção pelo peso e pela proximidade histórica: Manchester United e Chelsea. Segundo revelou o empresário do treinador, Marc Kosicke, ambos procuraram o alemão assim que souberam que ele deixaria Anfield ao fim da temporada 2023/24. Em entrevista ao site Transfermarkt, Kosicke explicou que Klopp foi claro desde o início sobre seus planos e limites.

“Antes de acertar com o grupo Red Bull, Klopp poderia ter treinado Estados Unidos ou Inglaterra. Inclusive, Chelsea e Manchester United se interessaram por ele, mas Jürgen tinha deixado claro que não treinaria nenhum outro time na Inglaterra, que não fosse o Liverpool. Estas ofertas continuam chegando”, afirmou o agente.

A decisão de Klopp pegou o mundo do futebol de surpresa. Após nove temporadas no comando do Liverpool, período marcado por títulos importantes e forte identidade com o clube, o treinador anunciou uma pausa na carreira. Quatro meses depois, voltou a causar impacto ao aceitar o convite para atuar como coordenador esportivo global do grupo Red Bull, passando a supervisionar projetos como o RB Bragantino. Desde então, apesar do interesse recorrente de clubes e seleções, o alemão mantém a postura de afastamento do dia a dia à beira do campo. A ideia, ao menos por enquanto, é ficar distante da rotina intensa de treinos, jogos e viagens que marcam a função de treinador. Ainda assim, Kosicke admite que o futuro segue em aberto. “Talvez em algum momento diga que necessita voltar”, comentou o empresário, deixando no ar a possibilidade de Klopp surpreender novamente o futebol mundial.