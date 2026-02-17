Kings League: Ferrão marca golaço em treino do Nyvelados. Veja o lance!

Multicampeão do futsal, pivô ex-Barcelona é destaque dos treinos em Teresina e reforça ambição do clube para a nova temporada

Os trabalhos do Nyvelados para a disputa da Kings League seguem em ritmo intenso, mas com leveza e bom humor. Em clima de carnaval, o clube publicou nas redes sociais um belo gol marcado pelo pivô Ferrão, embalado pela música “Marquinha de Fitinha”, de Léo Santana. A cena resume o ambiente da pré-temporada, realizada em Teresina, no Complexo De Resenha.

Recém-anunciado, Ferrão chega como um dos nomes mais experientes do elenco. Antes de fechar com o Nyvelados, o pivô defendia o Semey, do Cazaquistão. Natural de Chapecó, Carlos Vagner Gularte Filho construiu carreira sólida no futsal brasileiro, com passagens por Joinville, Atlântico e Cortiana, seu último clube no país antes da mudança para a Europa.