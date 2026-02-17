Kings League: Ferrão marca golaço em treino do Nyvelados. Veja o lance!Multicampeão do futsal, pivô ex-Barcelona é destaque dos treinos em Teresina e reforça ambição do clube para a nova temporada
Os trabalhos do Nyvelados para a disputa da Kings League seguem em ritmo intenso, mas com leveza e bom humor. Em clima de carnaval, o clube publicou nas redes sociais um belo gol marcado pelo pivô Ferrão, embalado pela música “Marquinha de Fitinha”, de Léo Santana. A cena resume o ambiente da pré-temporada, realizada em Teresina, no Complexo De Resenha.
Recém-anunciado, Ferrão chega como um dos nomes mais experientes do elenco. Antes de fechar com o Nyvelados, o pivô defendia o Semey, do Cazaquistão. Natural de Chapecó, Carlos Vagner Gularte Filho construiu carreira sólida no futsal brasileiro, com passagens por Joinville, Atlântico e Cortiana, seu último clube no país antes da mudança para a Europa.
No exterior, o jogador ampliou o currículo. Primeiro atuou pelo Tyumen, da Rússia, e depois se transferiu para o Barcelona, onde viveu o auge da carreira. Ao longo de dez temporadas no clube catalão, Ferrão empilhou conquistas e levantou, entre outros troféus, duas edições da Liga dos Campeões da Europa.
Em 2024, o pivô voltou a ganhar protagonismo após se recuperar de uma grave lesão. Ele integrou a seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de Futsal, disputada no Uzbequistão, e deixou sua marca ao balançar as redes na vitória sobre a Argentina.
