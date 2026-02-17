Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional deve liberar Alan Benítez para retorno ao Paraguai

Lateral chegou em 2025 e pouco atuou com a camisa do Colorado
Sem entrar em campo há mais de um mês, o lateral-direito Alan Benítez parece estar de malas prontas para deixar o Beira-Rio. O jogador paraguaio deve voltar ao seu país natal ainda nesta janela, uma vez que o Cerro Porteño, seu antigo clube, demonstrou interesse em seu retorno.

De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Zero Hora’, Alan Benítez interessa ao Cerro e o próprio técnico do time paraguaio, Jorge Bava, foi perguntado sobre um possível retorno de Benítez. O comandante do Cerro despistou, mas deixou em aberto.

LEIA MAIS: Internacional avança em negociação por renovação de atacante

“Observamos alguns jogadores de renome. Houve alguns problemas no mercado de transferências, no processo de seleção e tudo mais. Nós estamos em comunicação constante com a diretoria. Há coisas a resolver, mas não quero perder o foco no elenco para a próxima partida, que por acaso é o clássico. Depois disso, vamos avaliar tudo o que pode ser melhorado e conversaremos sobre isso com a diretoria. Temos sido muito cautelosos e, obviamente, muitos jogadores paraguaios têm as características e o perfil que poderiam nos ajudar”, disse Bava.

Com a camisa do Internacional, Alan Benítez fez apenas 14 partidas. O jogador é um nome que costuma estar presente em convocações da seleção do Paraguai e, por isso, o jogador veria uma saída para ter mais minutos com bons olhos.

Internacional não deve complicar saída

Ao passo que do lado do Internacional, o clube gaúcho não deve colocar empecilhos para uma possível negociação de Alan Benítez. O Colorado vê com bons olhos a saída do jogador para aliviar a folha salarial do clube – o lateral tem contrato com o Inter até o fim desta temporada.

Além de Benítez, o Internacional, segundo a Zero Hora, pretende liberar outros três jogadores ainda nesta janela. O goleiro Keiller, volante Richard e o zagueiro Clayton Sampaio são vistos como jogadores negociáveis e podem deixar o clube em breve.

Tags

Internacional

