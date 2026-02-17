Internacional deve liberar Alan Benítez para retorno ao Paraguai

De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Zero Hora’, Alan Benítez interessa ao Cerro e o próprio técnico do time paraguaio, Jorge Bava, foi perguntado sobre um possível retorno de Benítez. O comandante do Cerro despistou, mas deixou em aberto.

Sem entrar em campo há mais de um mês, o lateral-direito Alan Benítez parece estar de malas prontas para deixar o Beira-Rio. O jogador paraguaio deve voltar ao seu país natal ainda nesta janela, uma vez que o Cerro Porteño, seu antigo clube, demonstrou interesse em seu retorno.

“Observamos alguns jogadores de renome. Houve alguns problemas no mercado de transferências, no processo de seleção e tudo mais. Nós estamos em comunicação constante com a diretoria. Há coisas a resolver, mas não quero perder o foco no elenco para a próxima partida, que por acaso é o clássico. Depois disso, vamos avaliar tudo o que pode ser melhorado e conversaremos sobre isso com a diretoria. Temos sido muito cautelosos e, obviamente, muitos jogadores paraguaios têm as características e o perfil que poderiam nos ajudar”, disse Bava.

Com a camisa do Internacional, Alan Benítez fez apenas 14 partidas. O jogador é um nome que costuma estar presente em convocações da seleção do Paraguai e, por isso, o jogador veria uma saída para ter mais minutos com bons olhos.

Internacional não deve complicar saída

Ao passo que do lado do Internacional, o clube gaúcho não deve colocar empecilhos para uma possível negociação de Alan Benítez. O Colorado vê com bons olhos a saída do jogador para aliviar a folha salarial do clube – o lateral tem contrato com o Inter até o fim desta temporada.