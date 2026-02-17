Independiente Medellín vence no Uruguai e fica perto de avançar na Libertadores

Independiente Medellín vence no Uruguai e fica perto de avançar na LibertadoresTriunfo sobre o Liverpool, em Montevidéu, por 2 a 1, deixa o time colombiano em boa posição para avançar à terceira fase
O Independiente Medellín nem parecia que estava jogando fora de casa contra os uruguaios do Liverpool. Afinal, nesta terça-feira, 17/2, a equipe foi até o Parque Alfredo Víctor, em Montevidéu, para o jogo de ida da segunda fase eliminatória da Libertadores e venceu com mérito, por 2 a 1, com auxílio do VAR nos acréscimos. Os gols saíram no segundo tempo. Francisco Polaco colocou o time colombiano na frente, e Strasorier deixou tudo igual. Mas, aos 46 minutos, Hayen Palacios garantiu a vitória dos visitantes.
A partida de volta será na próxima terça-feira, 24/2, no Estádio Girardot, em Medellín, às 21h30 (horário de Brasília). O time da casa avança se mantiver o resultado. O vencedor deste mata-mata enfrentará, na próxima fase eliminatória, o vencedor de Juventud (URU) e Guaraní (PAR).
Expulsão curiosa no primeiro tempo
O jogo foi bastante truncado no meio de campo nos primeiros 45 minutos, mas ambos os times conseguiram criar escapadas que geraram boas oportunidades, que acabaram sendo neutralizadas pelos bons goleiros. O Liverpool teve duas chances claras: uma cabeçada de Renzo e um chute de Kelvin Lewis, ambas defendidas com destaque por Ichazo, enquanto Renzo também perdeu uma chance livre ao chutar para fora. Já o Independiente quase marcou com Loboa, mas o goleiro Campaña conseguiu mandar a bola para escanteio.
Aos 40 minutos houve um lance estranho. O técnico do Independiente, Alejandro Restrepo, interferiu no jogo em uma cobrança de lateral, dando um toque na bola para atrapalhar o Liverpool. O jogador adversário tentou pegar a bola e acabou derrubando o treinador. Curiosamente, o árbitro foi ao VAR e acabou expulsando o técnico do Independiente.
Segundo tempo emocionante
O segundo tempo começou com o Independiente mais ousado. Aos cinco minutos, a equipe mostrou que podia marcar: após escanteio pela direita, Berrío apareceu de forma surpreendente e livre, mas chutou por cima do gol, perdendo uma oportunidade clara. Mas o gol saiu aos sete. Ortiz deu um passe para Francisco Polaco pela esquerda, que ajeitou e bateu por cima, sem chances para Campaña. Porém, o Liverpool chegou ao empate aos 18 minutos. Em um escanteio pela direita, Strasorier cabeceou e deixou o placar igual.
A metade final do segundo tempo foi quase toda do time visitante, que se lançou ao ataque. Aos 30, Hayen Palacios, em ataque do Independiente, foi ao fundo e cruzou. O goleiro Campaña tentou cortar e mandou contra a própria rede. Mas o bandeirinha marcou a saída de bola no cruzamento. Sorte do Liverpool.
Independiente marca e vence
Aos 40, rolou outra chance para os visitantes: uma bola desviada por Larrosa deslocou o goleiro, mas foi para fora. Nos acréscimos, em um chuveirinho para a área, Hayen Palacios subiu como o goleiro Campaña e cabeceou para o gol. Inicialmente, o juiz Brino Arleu marcou falta do atacante sobre o goleiro, mas o VAR mostrou que não houve nada. Enfim, Independiente 2 a 1 Liverpool.
