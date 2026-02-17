Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Herói do Vasco, Spinelli ganha moral em disputa com Brenner

Centroavante argentino foi decisivo na classificação sobre o Volta Redonda
Herói da classificação do Vasco à semifinal do Carioca, Claudio Spinelli ganhou moral na disputa por uma vaga no time titular. Afinal, o centroavante argentino precisou de menos de 30 minutos para marcar pela primeira vez. Dessa forma, ele acirrou a disputa com Brenner pela titularidade na equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz.

O Vasco contratou Brenner e Spinelli para os lugares de Vegetti e Rayan. No ano passado, a dupla marcou quase 50 gols. Dessa forma, os reforços chegaram carregando a pressão de ocupar a lacuna, além de lidar com as críticas sobre o início de temporada ruim do time. Entre eles, Brenner sofreu com vaias da torcida já na segunda partida.

Contudo, Claudio Spinelli chegou com respaldo e ganhou moral com a torcida rapidamente. O centroavante argentino estreou na derrota diante do Bahia por 1 a 0, pelo Brasileirão, atuou por 26 minutos. Já contra o Volta Redonda, entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Apenas dois minutos depois, marcou o gol de empate.

Recém-contratado, Spinelli custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). Em 2025, o argentino foi o artilheiro do Independiente del Valle em todas as competições da temporada, marcando 28 gols em 50 partidas. O Vasco enxergou no centroavante uma oportunidade de mercado por causa do preço baixo.

