Herói do Vasco, Spinelli ganha moral em disputa com Brenner

Herói do Vasco, Spinelli ganha moral em disputa com BrennerCentroavante argentino foi decisivo na classificação sobre o Volta Redonda
Herói da classificação do Vasco à semifinal do Carioca, Claudio Spinelli ganhou moral na disputa por uma vaga no time titular. Afinal, o centroavante argentino precisou de menos de 30 minutos para marcar pela primeira vez. Dessa forma, ele acirrou a disputa com Brenner pela titularidade na equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz.
O Vasco contratou Brenner e Spinelli para os lugares de Vegetti e Rayan. No ano passado, a dupla marcou quase 50 gols. Dessa forma, os reforços chegaram carregando a pressão de ocupar a lacuna, além de lidar com as críticas sobre o início de temporada ruim do time. Entre eles, Brenner sofreu com vaias da torcida já na segunda partida.
Contudo, Claudio Spinelli chegou com respaldo e ganhou moral com a torcida rapidamente. O centroavante argentino estreou na derrota diante do Bahia por 1 a 0, pelo Brasileirão, atuou por 26 minutos. Já contra o Volta Redonda, entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Apenas dois minutos depois, marcou o gol de empate.
Recém-contratado, Spinelli custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). Em 2025, o argentino foi o artilheiro do Independiente del Valle em todas as competições da temporada, marcando 28 gols em 50 partidas. O Vasco enxergou no centroavante uma oportunidade de mercado por causa do preço baixo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.