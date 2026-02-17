Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio faz mistério sobre possível retorno de Monsalve

Tricolor corre contra o tempo para ter retorno do colombiano
De olho no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem buscado soluções dentro do próprio elenco para montar o time titular que vai enfrentar o Juventude, no próximo domingo, no Alfredo Jaconi, às 18h (horário de Brasília).

Provavelmente sem poder contar com Willian, que deixou a partida de ida do último final de semana no intervalo por conta de dores musculares, Luís Castro terá trabalho. O treinador do Grêmio tem trabalhado para montar o time do Grêmio e faz mistério sobre a possibilidade de um retorno importante.

De acordo com informações da ‘Zero Hora’, o Grêmio tem deixado um mistério no ar sobre a recuperação de Monsalve. O colombiano, que havia acabado de retornar de lesão, voltou a ter uma contusão contra o Botafogo, há cerca de duas semanas.

O meia foi entregue ao departamento médico e ainda não foi integrado ao elenco para os treinamentos. Sendo assim, para ter condições de jogo, terá que estar apto para o treinamento desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho.

Logo depois do apito final do jogo de ida, Luís Castro deixou em aberto possíveis retornos e falou sobre a recuperação de atletas que não estiveram aptos a entrar em campo. O técnico espera poder contar com as peças para o jogo da volta.

“Vamos recuperar alguns jogadores, alguns que durante a segunda parte caíram de rendimento. Recuperar alguns jogadores que não estiveram disponíveis para este jogo de volta. Ver a todos os outros que estiveram dentro do campo e emprestaram a sua contribuição ao jogo, mostrar-lhes de que forma estivemos por cima do jogo perante uma equipe que é da Série B, mas uma boa equipe de Série B”, disse o treinador gremista.

Grêmio e Juventude voltam a se encontrar no próximo domingo, dia 22, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ida, em Porto Alegre, as equipes empataram em 1 a 1. Por ter tido uma campanha melhor na primeira fase, o time de Caxias do Sul manda o jogo de volta, no Alfredo Jaconi, às 18h (horário de Brasília).

