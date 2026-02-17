Grêmio encaminha renovação de promessa da base

Pedro Gabriel será integrado ao time principal do Tricolor nesta semana e deve ter um novo vínculo até 2030

O Grêmio está próximo de estender o vínculo do lateral-esquerdo Pedro Gabriel, de 18 anos. O jogador será integrado à equipe principal nesta semana, após ter tido férias depois da disputa da Copinha, durante o mês de janeiro. O atleta deve assinar um novo contrato que vai até 2030, sendo que o anterior iria até junho deste ano.

Recentemente, o jogador recebeu sondagens do Flamengo. Entretanto, o lateral priorizou a reapresentação no Tricolor e o seu novo vínculo. No ano passado, Pedro disputou duas partidas na equipe principal, contra Monsoon e Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho.