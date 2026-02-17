Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio encaminha renovação de promessa da base

Pedro Gabriel será integrado ao time principal do Tricolor nesta semana e deve ter um novo vínculo até 2030
O Grêmio está próximo de estender o vínculo do lateral-esquerdo Pedro Gabriel, de 18 anos. O jogador será integrado à equipe principal nesta semana, após ter tido férias depois da disputa da Copinha, durante o mês de janeiro. O atleta deve assinar um novo contrato que vai até 2030, sendo que o anterior iria até junho deste ano.

Recentemente, o jogador recebeu sondagens do Flamengo. Entretanto, o lateral priorizou a reapresentação no Tricolor e o seu novo vínculo. No ano passado, Pedro disputou duas partidas na equipe principal, contra Monsoon e Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho.

Com isso, Pedro Gabriel vira mais uma opção para Luís Castro na lateral esquerda do Grêmio. O português também conta com Caio Paulista e Marlon no elenco. Além dele, o Tricolor subiu o lateral-direito Vitor Ramon, que também atuou na equipe semifinalista da Copinha, para o time principal.

