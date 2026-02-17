Grêmio encaminha renovação de promessa da base

Grêmio encaminha renovação de promessa da basePedro Gabriel será integrado ao time principal do Tricolor nesta semana e deve ter um novo vínculo até 2030
O Grêmio está próximo de estender o vínculo do lateral-esquerdo Pedro Gabriel, de 18 anos. O jogador será integrado à equipe principal nesta semana, após ter tido férias depois da disputa da Copinha, durante o mês de janeiro. O atleta deve assinar um novo contrato que vai até 2030, sendo que o anterior iria até junho deste ano.
Recentemente, o jogador recebeu sondagens do Flamengo. Entretanto, o lateral priorizou a reapresentação no Tricolor e o seu novo vínculo. No ano passado, Pedro disputou duas partidas na equipe principal, contra Monsoon e Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho.
Com isso, Pedro Gabriel vira mais uma opção para Luís Castro na lateral esquerda do Grêmio. O português também conta com Caio Paulista e Marlon no elenco. Além dele, o Tricolor subiu o lateral-direito Vitor Ramon, que também atuou na equipe semifinalista da Copinha, para o time principal.