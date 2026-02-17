Galatasaray goleia Juventus e abre vantagem nos playoffs da Champions

Time turco faz 5 a 2 em Istambul, pode perder por dois gols na volta e deixa italianos pressionados para duelo em Turim

Galatasaray e Juventus abriram os playoffs da Champions 2025/26 com um jogo eletrizante nesta terça-feira (17), em Istambul. No primeiro confronto entre as equipes na briga por uma vaga nas oitavas de final, os turcos levaram a melhor e venceram por 5 a 2. O brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo, marcou o primeiro gol. Depois, a Juve foi à frente no placar com dois gols de Koopmeiners, mas os turcos confirmaram a vitória com Noa Lang, duas vezes, enquanto Davinson Sánchez e Sacha Boey também deixaram o deles. Os italianos ainda tiveram Juan Cabal expulso aos 22 minutos do segundo tempo, o que dificultou uma reação.

