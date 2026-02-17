Fluminense iguala recorde de vitórias seguidas como mandante

Fluminense iguala recorde de vitórias seguidas como mandanteTricolor alcançou a 16ª vitória consecutiva como mandante após vencer o Bangu
O Fluminense fez história ao derrotar o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Afinal, o Tricolor alcançou a 16ª vitória consecutiva como mandante e igualou o próprio recorde do clube, que já perdurava há 84 anos. Feito histórico e que mostra a força do Time de Guerreiros dentro de casa.
Entre 1941 e 1942, o Fluminense conquistou 16 vitórias seguidas como mandante. O levantamento considera apenas jogos oficiais. Na época, o Tricolor era comandado pelo técnico uruguaio Ondino Vieira. O Tricolor, aliás, chegou a conquistar uma 17ª vitória, mas foi um amistoso — o que não entra para a estatística de partidas oficiais.
A sequência atual começou logo após a chegada do técnico Luis Zubeldía. Afinal, logo na estreia do treinador argentino, o Time de Guerreiros venceu o Botafogo por 2 a 0. Desde então, foram 16 vitórias consecutivas como mandante, sendo 15 no Maracanã e uma no Luso-Brasileiro. Ao todo, marcou 31 gols e sofreu apenas cinco.
Na sequência de 100% de aproveitamento sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense venceu cinco clássicos. Afinal, foram duas vitórias sobre Flamengo e Botafogo, além de uma diante do Vasco. Em 2026, por exemplo, o Tricolor venceu os dois clássicos disputados com mando de campo. Agora, tem pela frente o Vasco, algoz na Copa do Brasil de 2025.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.