Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense iguala recorde de vitórias seguidas como mandante

Fluminense iguala recorde de vitórias seguidas como mandante

Tricolor alcançou a 16ª vitória consecutiva como mandante após vencer o Bangu
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense fez história ao derrotar o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Afinal, o Tricolor alcançou a 16ª vitória consecutiva como mandante e igualou o próprio recorde do clube, que já perdurava há 84 anos. Feito histórico e que mostra a força do Time de Guerreiros dentro de casa.

Entre 1941 e 1942, o Fluminense conquistou 16 vitórias seguidas como mandante. O levantamento considera apenas jogos oficiais. Na época, o Tricolor era comandado pelo técnico uruguaio Ondino Vieira. O Tricolor, aliás, chegou a conquistar uma 17ª vitória, mas foi um amistoso — o que não entra para a estatística de partidas oficiais.

A sequência atual começou logo após a chegada do técnico Luis Zubeldía. Afinal, logo na estreia do treinador argentino, o Time de Guerreiros venceu o Botafogo por 2 a 0. Desde então, foram 16 vitórias consecutivas como mandante, sendo 15 no Maracanã e uma no Luso-Brasileiro. Ao todo, marcou 31 gols e sofreu apenas cinco.

Na sequência de 100% de aproveitamento sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense venceu cinco clássicos. Afinal, foram duas vitórias sobre Flamengo e Botafogo, além de uma diante do Vasco. Em 2026, por exemplo, o Tricolor venceu os dois clássicos disputados com mando de campo. Agora, tem pela frente o Vasco, algoz na Copa do Brasil de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar