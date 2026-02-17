Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San Lorenzo

Tricolor já havia enviado duas propostas ao time argentino, que bate o pé e pede valor da multa rescisória / Crédito: Jogada 10

O Fluminense desistiu de vez da contratação do atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo (ARG). O clube argentino, afinal, tornou-se irredutível acerca da pedida financeira para o jogador, já que só pretende vender pela multa rescisória. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, em publicação desta terça-feira (17/2), a multa é de 6 milhões de dólares (algo próximo a R$ 31 milhões no câmbio atual). Diante deste cenário, o Fluminense optou por encerrar as negociações pelo jogador argentino.

