Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San Lorenzo

Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San LorenzoTricolor já havia enviado duas propostas ao time argentino, que bate o pé e pede valor da multa rescisória
O Fluminense desistiu de vez da contratação do atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo (ARG). O clube argentino, afinal, tornou-se irredutível acerca da pedida financeira para o jogador, já que só pretende vender pela multa rescisória.
Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, em publicação desta terça-feira (17/2), a multa é de 6 milhões de dólares (algo próximo a R$ 31 milhões no câmbio atual). Diante deste cenário, o Fluminense optou por encerrar as negociações pelo jogador argentino.
Recentemente, a diretoria do San Lorenzo rejeitara uma oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões). O Flu, então, subiu a proposta, oferecendo 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.
Dessa forma, o Tricolor carioca segue na busca por um centroavante no mercado. O time tentou a contratação de Hulk, do Atlético-MG, e chegou perto de acertar com Bouanga, do Los Angeles FC (EUA). Cuello foi a terceira tentativa mais contundente do time das Laranjeiras. Recentemente, o Flu liberou o centroavante Everaldo, que não caíra nas graças da torcida, para retornar ao Bahia. Somente John Kennedy e Germán Cano ocupam o posto no atual elenco tricolor.