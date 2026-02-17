Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San Lorenzo

Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San Lorenzo

Tricolor já havia enviado duas propostas ao time argentino, que bate o pé e pede valor da multa rescisória
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense desistiu de vez da contratação do atacante Alexis Cuello, do San Lorenzo (ARG). O clube argentino, afinal, tornou-se irredutível acerca da pedida financeira para o jogador, já que só pretende vender pela multa rescisória.

Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, em publicação desta terça-feira (17/2), a multa é de 6 milhões de dólares (algo próximo a R$ 31 milhões no câmbio atual). Diante deste cenário, o Fluminense optou por encerrar as negociações pelo jogador argentino.

LEIA MAIS: Fluminense iguala recorde de vitórias seguidas como mandante

Recentemente, a diretoria do San Lorenzo rejeitara uma oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões). O Flu, então, subiu a proposta, oferecendo  5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Dessa forma, o Tricolor carioca segue na busca por um centroavante no mercado. O time tentou a contratação de Hulk, do Atlético-MG, e chegou perto de acertar com Bouanga, do Los Angeles FC (EUA). Cuello foi a terceira tentativa mais contundente do time das Laranjeiras. Recentemente, o Flu liberou o centroavante Everaldo, que não caíra nas graças da torcida, para retornar ao Bahia. Somente John Kennedy e Germán Cano ocupam o posto no atual elenco tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar