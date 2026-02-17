Flamengo recupera confiança na véspera da Recopa Sul-Americana

Flamengo recupera confiança na véspera da Recopa Sul-AmericanaRubro-Negro conquistou a terceira vitória consecutiva e se recuperou de um início ruim de temporada
O Flamengo recuperou a confiança e reencontrou o caminho das vitórias. Após um início ruim de temporada, o Rubro-Negro engatou a terceira vitória consecutiva diante do Botafogo, no último domingo (15), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Dessa forma, ganhou moral para encarar o Lanús, da Argentina, na Recopa Sul-Americana.
Nos últimos três jogos, o Flamengo venceu Sampaio Corrêa (7 a 1), Vitória (2 a 1) e Botafogo (2 a 1). Dessa forma, conseguiu a classificação para o mata-mata do Carioca e chegou à semifinal da competição, além de se reabilitar no Brasileirão. Embora ainda esteja longe de passar a mesma confiança do ano passado, a recuperação da confiança era o primeiro objetivo.
No início da temporada, o Flamengo amargou o vice da Supercopa do Brasil diante do Corinthians e quase disputou o quadrangular contra o rebaixamento no Carioca. Neste período, o Rubro-Negro amargou uma sequência de quatro jogos sem vitórias, incluindo três derrotas (e uma delas para o Fluminense). Mas, agora, a turbulência parece que ficou para trás.
O técnico Filipe Luís ainda busca ajustes. Afinal, o Flamengo ainda parece longe do ideal projetado pelo treinador. Em 2026, a defesa não começou. Nos últimos seis jogos, o time foi vazado. A última vez que o Rubro-Negro passou ileso em uma partida foi na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no dia 21 de janeiro, pelo Carioca.
O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, fora de casa, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Já a partida de volta será no dia 26, no mesmo horário, no Maracanã.
