Flamengo desembarca na Argentina com retornos e baixas para a Recopa

Rubro-Negro enfrenta o Lanús nesta quinta-feira; Pedro e Varela estão à disposição, mas Jorginho, Plata e Wallace Yan são desfalques / Crédito: Jogada 10

A delegação do Flamengo já está em solo argentino para o primeiro grande desafio internacional da temporada. O atual campeão da Libertadores desembarcou em Buenos Aires na noite desta terça-feira (17), por volta das 19h, para iniciar a disputa do título da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. O confronto de ida acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, casa do atual ganhador da Copa Sul-Americana. Ao chegar no hotel onde a equipe ficará concentrada, o clima foi de tranquilidade e foco total. Um grupo de aproximadamente dez torcedores rubro-negros aguardava a chegada do ônibus para apoiar os atletas. No entanto, demonstrando a seriedade do momento, a delegação seguiu direto para o interior do estabelecimento e ninguém parou para fotos ou autógrafos.

Agora, o técnico Filipe Luís terá apenas mais uma atividade para ajustar os últimos detalhes da equipe. O elenco encerra a preparação na tarde desta quarta-feira, em um treinamento no CT do Boca Juniors.

Lista de desfalques do Flamengo preocupa O Flamengo viajou com 24 jogadores, mas a lista de ausências chama a atenção. O treinador não poderá contar com peças importantes para a montagem do time. O volante Jorginho, como já era esperado pelo departamento médico, não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa esquerda e permaneceu no Rio de Janeiro. Além dele, o atacante Plata está fora por questões disciplinares da Conmebol. O jogador cumpre o segundo jogo de suspensão devido à expulsão contra o Racing, ainda no ano passado. Outro nome fora de combate é Saúl, que segue em processo de recuperação após cirurgia no tornozelo esquerdo. Por fim, há a situação de Wallace Yan. O jovem atacante de 21 anos não viajou por dores musculares, mas seu futuro também parece estar longe da Gávea. A negociação para sua transferência ao Bragantino caminha para um acordo definitivo.