Flaco López vive melhor início de temporada no Palmeiras

Argentino alcança oito participações em gols em 10 jogos, decide clássicos e confirma status de titular no time de Abel Ferreira / Crédito: Jogada 10

O começo de 2026 marca o período mais eficiente de Flaco López desde que chegou ao Palmeiras. Com o gol anotado no empate por 1 a 1 diante do Guarani, pelo Campeonato Paulista, o atacante alcançou oito participações diretas em gols nos 10 primeiros jogos do ano. Até aqui, o argentino soma cinco gols e três assistências, desempenho que supera seus inícios de temporada anteriores pelo clube. Em 2025, por exemplo, havia participado de sete gols no mesmo recorte, com quatro bolas na rede e três passes decisivos. Já em 2024, também fechou os 10 primeiros jogos com sete participações, mas concentradas exclusivamente em gols.

Naquele Estadual, inclusive, Flaco terminou como artilheiro do Verdão, com 10 tentos, desempenho que já indicava sua crescente importância no elenco. Agora, mais maduro e consolidado, o centroavante amplia seu impacto, sobretudo em jogos grandes.

Em 2026, ele já deixou sua marca em dois dos três clássicos paulistas disputados. Na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, foi o autor do gol que colocou o Palmeiras em vantagem. Pouco depois, decidiu o Dérbi ao marcar o único gol da partida contra o Corinthians, resultado que garantiu a classificação antecipada do Verdão às quartas de final do Paulistão. Flaco López com bons números no Palmeiras Contratado no segundo semestre de 2022, após se destacar pelo Lanús, Flaco López já acumula números expressivos pelo clube. São 189 partidas disputadas, com 62 gols marcados e 18 assistências distribuídas, além de um currículo recheado de títulos: dois Campeonatos Brasileiros, dois Paulistas e uma Supercopa do Brasil. Sob o comando de Abel Ferreira, o argentino se firmou como titular absoluto. O bom momento, aliás, rendeu reconhecimento fora do país, com convocações recentes para a seleção da Argentina, reflexo direto da regularidade apresentada no futebol brasileiro.