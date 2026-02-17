Ferj divulga tabela detalhada da semifinal da Taça Rio

Ferj divulga tabela detalhada da semifinal da Taça RioBotafogo enfrenta o Boavista, enquanto Volta Redonda e Bangu se enfrentam no outro lado da chave
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada das semifinais da Taça Rio. Eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca, quatro times disputam o título. Entre eles, o Botafogo, que ficou fora da semifinal do Carioca pelo quarto ano consecutivo.
Eliminado pelo Flamengo, o Botafogo enfrentará o Boavista, que caiu diante do Madureira. O Alvinegro enfrentará o Verdão de Saquarema no dia 21 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Elcyr Resende, pelo jogo de ida, e depois no dia 28, às 19h30, no Nilton Santos, pela partida de volta.
Dessa forma, o vencedor do confronto entre Botafogo e Boavista decide o título contra Bangu ou Volta Redonda. O Alvirrubro, que foi eliminado pelo Fluminense, joga a primeira partida em casa, no dia 20, às 20h, em Moça Bonita. Já o Voltaço, que caiu diante do Vasco, decide a vaga em casa, em 27, no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.
Desde que conquistou o título em 2018, o Botafogo chegou às semifinais somente em 2022. Na ocasião, caiu para o Fluminense, que foi campeão daquela edição. Assim, em 2023 e 2024, o Botafogo foi campeão da Taça Rio. Já ano passado, no entanto, ficou em 9º lugar na classificação geral e não disputou nada.
Em meio a disputa da Taça Rio, o Botafogo enfrenta o Nacional Potosí, da Bolívia, pela fase prévia da Libertadores. Afinal, o jogo de ida acontece já nesta quarta-feira (18), às 21h30, na altitude de Potosí, enquanto a partida de volta será no dia 25, no mesmo horário, no Nilton Santos.
