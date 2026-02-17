Ferj divulga tabela detalhada da semifinal da Taça Rio

Botafogo enfrenta o Boavista, enquanto Volta Redonda e Bangu se enfrentam no outro lado da chave / Crédito: Jogada 10

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada das semifinais da Taça Rio. Eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca, quatro times disputam o título. Entre eles, o Botafogo, que ficou fora da semifinal do Carioca pelo quarto ano consecutivo. Eliminado pelo Flamengo, o Botafogo enfrentará o Boavista, que caiu diante do Madureira. O Alvinegro enfrentará o Verdão de Saquarema no dia 21 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Elcyr Resende, pelo jogo de ida, e depois no dia 28, às 19h30, no Nilton Santos, pela partida de volta.

Dessa forma, o vencedor do confronto entre Botafogo e Boavista decide o título contra Bangu ou Volta Redonda. O Alvirrubro, que foi eliminado pelo Fluminense, joga a primeira partida em casa, no dia 20, às 20h, em Moça Bonita. Já o Voltaço, que caiu diante do Vasco, decide a vaga em casa, em 27, no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.