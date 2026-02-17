Ferj confirma horários das semifinais do Carioca 2026

Fluminense encara o Vasco e Flamengo enfrenta o Madureira em jogos de ida e volta; Tricolor Suburbano mandará jogo no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Após um feriado repleto de futebol e folia, os finalistas do Campeonato Carioca de 2026 começam a ser definidos. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta terça-feira (17), as datas e os horários dos confrontos das semifinais da competição. Os duelos prometem parar o Rio de Janeiro. De um lado, o clássico entre Fluminense e Vasco. Do outro, o embate entre Madureira e Flamengo. A definição dos classificados ocorreu ao longo do feriadão. Na sexta-feira, o Madureira eliminou o Boavista. No sábado de carnaval, o Vasco sofreu, mas passou pelo Volta Redonda nos pênaltis. Já no domingo, o Flamengo despachou o rival Botafogo. Por fim, na segunda-feira, o Fluminense confirmou o favoritismo contra o Bangu.

Mudança de regulamento e Taça Rio Diferentemente das quartas de final, que foram disputadas em partidas únicas, a fase semifinal terá um formato distinto. Agora, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta para definir quem avança. Contudo, a grande decisão do Estadual manterá o modelo de jogo único.