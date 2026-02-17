Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferj confirma horários das semifinais do Carioca 2026

Ferj confirma horários das semifinais do Carioca 2026

Fluminense encara o Vasco e Flamengo enfrenta o Madureira em jogos de ida e volta; Tricolor Suburbano mandará jogo no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após um feriado repleto de futebol e folia, os finalistas do Campeonato Carioca de 2026 começam a ser definidos. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta terça-feira (17), as datas e os horários dos confrontos das semifinais da competição. Os duelos prometem parar o Rio de Janeiro. De um lado, o clássico entre Fluminense e Vasco. Do outro, o embate entre Madureira e Flamengo.

A definição dos classificados ocorreu ao longo do feriadão. Na sexta-feira, o Madureira eliminou o Boavista. No sábado de carnaval, o Vasco sofreu, mas passou pelo Volta Redonda nos pênaltis. Já no domingo, o Flamengo despachou o rival Botafogo. Por fim, na segunda-feira, o Fluminense confirmou o favoritismo contra o Bangu.

Mudança de regulamento e Taça Rio

Diferentemente das quartas de final, que foram disputadas em partidas únicas, a fase semifinal terá um formato distinto. Agora, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta para definir quem avança. Contudo, a grande decisão do Estadual manterá o modelo de jogo único.

Além da briga pelo título principal, os times eliminados nas quartas ainda têm calendário. Boavista, Volta Redonda, Botafogo e Bangu disputarão a Taça Rio. O torneio de consolação seguirá o mesmo modelo: semifinais em ida e volta e final em jogo único.

Mando de campo e tabela

Uma novidade importante envolve o Tricolor Suburbano. O Madureira optou por levar o seu mando de campo para o Maracanã, palco onde enfrentará o Flamengo. Por outro lado, o Vasco da Gama ainda não definiu o local de sua partida como mandante contra o Fluminense.

Os jogos de ida acontecem já no próximo domingo (22), enquanto as voltas estão marcadas para o início de março.

⚽ Confronto

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo Fluminense Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar