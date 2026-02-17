Everton Ribeiro viraliza ao curtir Carnaval de Salvador e cantar hino do Bahia

Meio-campista do Esquadrão de Aço aproveita bloco “Camaleão" em cima do trio e se surpreende com a condução da festa por Bell Marques / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Everton Ribeiro já defende o Bahia há dois anos. Pelo contexto, o capitão do Esquadrão de Aço ganhou o título de cidadão soteropolitano há dois meses. Apesar disso, para completar o ritual ainda faltava o jogador curtir o Carnaval da cidade, o que aconteceu na última segunda-feira (16). Ele acompanhou a passagem do bloco “Camaleão” do cantor de axé Bell Marques e aproveitou a festa de cima do trio elétrico. Entre os momentos de destaque durante o desfile do bloco que ocorreu pela orla de Salvador, o jogador acompanhou outros convidados do trio e cantou o hino do Bahia. Outro episódio que mais surpreendeu o capitão do Tricolor Baiano foi quando Bell Marques comandou a pipoca. Em tom de descontração, Everton Ribeiro afirmou que “tem o molho”. Posteriormente, o jogador concedeu entrevista à influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, e exaltou a oportunidade que teve em curtir o Carnaval de Salvador pela primeira vez e enalteceu o clima da festa.

“É um mar de gente! Ele (Bell Marques) não para um minuto. Ele estava brincando comigo que eu não estava ali parado, né? Porque não tem como. A gente arrepia, a gente pula, porque é uma energia surreal. Ele está de parabéns por mais um show que está dando nesse carnaval”, ressaltou o capitão do Bahia.

Futebol e Carnaval Em tom de brincadeira e em alusão ao futebol, Pati indicou que o “treino” no trio elétrico também é enérgico, pois não tem como ser cativado por Bell Marques. Por último, a influenciadora recordou de uma brincadeira em alta nas redes sociais. Com isso, ela perguntou a Everton se o meio-campista já estaria pronto para encarar a folia.

Entre risadas, o jogador também respondeu de maneira descontraída. “Pô, estava olhando ali, está difícil, hein? O lado esquerdo ali está forte, mas quem sabe eu vou lá para eles ensinarem um pouquinho”, complementou Everton. Desfalque no Bahia O capitão do Esquadrão de Aço aproveitou o Carnaval, pois não pôde integrar a delegação, que viajou para o Chile, na última segunda-feira (16), devido a estreia pela fase eliminatória da Libertadores. Nesta etapa, o Bahia enfrenta o O’Higgins e Everton Ribeiro não teve liberação, porque precisou cumprir suspensão. Afinal, na edição passada da Sul-Americana, ele recebeu um cartão vermelho em um dos confrontos diante do América de Cali. Na oportunidade, as equipes se enfrentaram pelos play-offs das oitavas de final do torneio.