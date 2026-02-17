Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Destaque da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães trata lesão no Atlético

Meio-campista escolheu o Galo para fazer acompanhamento do tratamento com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar
O volante Bruno Guimarães, da Seleção Brasileira e do Newcastle (Inglaterra), escolheu o Atlético para tratar lesão muscular na coxa esquerda. O meio-campista escolheu o clube mineiro pela possibilidade de trabalhar com Rodrigo Lasmar, que também é médico da Amarelinha, durante a recuperação.

Bruno Guimarães sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda na última semana, na terça-feira (10), em partida diante do Tottenham pela Premier League. A lesão é considerada grave e tem prazo estimado de oito semanas para recuperação. Vale destacar que o jogador quase precisou de intervenção cirúrgica para tratar o problema.

Assim, a expectativa é que o jogador fique no Brasil por cerca de um mês para se recuperar. A passagem pelo Galo, no entanto, deve durar aproximadamente uma semana.

