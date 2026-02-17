Desimpain aposta em campeões da MENA para a disputa da Kings League Brasil

Parceria com a Pain e chegada de quartetos do DR7 sinalizam reformulação profunda para sonhar com a taça / Crédito: Jogada 10

O Desimpain, antigo Desimpedidos Esporte Clube, promete um novo capítulo no segundo split da Kings League Brasil. Depois de um desempenho abaixo do esperado na última Kings Cup Brasil, a equipe decidiu acelerar o processo de reconstrução e investiu alto. A mudança passa pela nova parceria com a “Pain” e, sobretudo, pela contratação de jogadores que chegam com o rótulo de campeões no cenário internacional. A principal cartada foi buscar reforços diretamente do DR7, campeão da Kings League MENA. Quatro atletas desembarcam no projeto: Victor Bolt, Davi Ilario, Christian e Juvenal. O movimento indica uma estratégia de importar uma base vencedora para tentar repetir a fórmula no Brasil.

Os reforços do Desimpain Entre os nomes anunciados, Davi Ilario desponta como o principal destaque. No primeiro split da Kings League Brasil, defendendo o Real Elite, o jogador foi um dos grandes protagonistas do torneio. Marcou 15 gols, conquistou três prêmios de MVP e se firmou como um dos atletas mais decisivos da competição, mesmo com a eliminação precoce de sua equipe, fora das quartas de final.

Na sequência da temporada, Davi ampliou o currículo no Oriente Médio. Atuando pelo DR7 na Kings Cup MENA, voltou a ser decisivo, marcou na final e ajudou o clube a levantar o troféu. O desempenho consolidou o status de jogador capaz de decidir em diferentes contextos e sob pressão. Victor Bolt chega com um histórico diferente, mas igualmente relevante. Ele já vestiu a camisa do Desimpedidos no primeiro split brasileiro, o que facilita a adaptação ao ambiente. Posteriormente, reforçou o DR7 na Kings Cup MENA e terminou a campanha como campeão. Com perfil mais defensivo, Bolt se destaca pela leitura de jogo, mas também contribuiu ofensivamente, com gols e assistências ao longo do torneio. O pacote de reforços se completa com Christian e Juvenal, peças fundamentais na conquista do título no Oriente Médio. Christian encerrou a competição como artilheiro, enquanto Juvenal foi eleito o melhor jogador da final. Na decisão, ele salvou um gol em cima da linha e, pouco depois, marcou o tento que garantiu o título ao DR7, atuação que o colocou entre os nomes mais comentados do torneio.