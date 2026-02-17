Denúncia de estupro contra atletas do Vasco-AC leva a prisões e apuração interna

A polícia localizou os atletas no alojamento do clube e informou que o encontro entre as partes foi consensual, com abusos posteriormente / Crédito: Jogada 10

Duas mulheres denunciaram quatro jogadores da Associação Desportiva Vasco da Gama (Vasco-AC) por estupro dentro do alojamento do clube, em Rio Branco, na madrugada da última sexta-feira (13). A Polícia Civil abriu investigação, prendeu o atacante Erick Luiz Serpa Santos Oliveira em flagrante, e a Justiça decretou a prisão temporária de outros três atletas. O caso chegou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no sábado (14), após o delegado Alcino Souza encontrar as denunciantes na Maternidade Bárbara Heliodora. Ele soube da situação durante o outro atendimento às mulheres, que buscaram auxílio médico depois da primeira ida à delegacia — mas sem registrar ocorrência.

De acordo com o delegado, que soube do fato por volta das 17h, as mulheres temiam por retaliação e, por isso, não registraram o B.O de primeira. Elas só indicaram os nomes à Justiça após orientação de uma assistente social, além disso indicaram o local onde poderiam encontrá-los.

“Tomei conhecimento por volta das 17h quando fui ver outra situação. As vítimas conversaram com a policial pela manhã e revelaram dúvida se registravam ou não a ocorrência. […] Encontramos elas na maternidade e orientei que a comunicação do crime fosse feita ali mesmo. Mas, estavam resistentes”, relatou em trecho divulgado pelo g1. Busca no alojamento do Vasco Com nomes e endereço para possível localização, o delegado reuniu agentes e se encaminhou ao alojamento. A equipe encontrou com Erick Serpa no local, uma casa onde vivem vários atletas, e o deteve ali mesmo. No domingo, a audiência de custódia converteu a prisão em preventiva. Os demais — Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior— não estavam. O juiz plantonista também decretou prisão temporária de Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior, que devem comparecer à delegacia acompanhados da defesa.

A Justiça mantém a prisão preventiva de Erick Serpa e a ordem para temporária dos outros três atletas enquanto a investigação segue na Deam. Versão da defesa O advogado que representa os jogadores, Atevaldo Santana, declarou ao g1 que os atletas negam as acusações. Em suas versões, houve apenas relação consensual entre os envolvidos. “São réus primários, nunca responderam a nenhum processo criminal, todos maiores de idade e não tem nada. Decretaram prisão temporária deles e vão se apresentar espontaneamente em sede policial. Vou escolher o dia ainda que vou apresentar eles”, disse.

No alinhamento das versões e em meio às investigações iniciais, a polícia informou que as mulheres estiveram no local para se relacionar consensualmente com os jogadores. Contudo, sofreram abusos após chegarem ao local. “Depois de estarem lá, o que aconteceu não foi da maneira que elas queriam. É aquilo, você só vai até o ponto em que ambos querem. Então, aconteceu nesse contexto a situação”. Alcino Souza repassou o caso à delegada Michelle Boscaro ao encerrar o plantão. Designada ao caso e com autorização do juiz plantonista, ela decretou o flagrante de Erick Serpa e solicitou a prisão temporária dos demais envolvidos.