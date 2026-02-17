De volta ao Cruzeiro, Bruno Rodrigues quer jogar a semifinal do Mineiro

Bruno Rodrigues revelou expectativa pela reestreia no Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Pouco depois de dois anos depois de deixar o Cruzeiro rumo ao Palmeiras, o atacante Bruno Rodrigues está de volta ao clube mineiro. O jogador está próximo de ter seu retorno anunciado de forma oficial ao clube, mas já falou como novo-velho reforço da Raposa. Ao passo que acabou de chegar em Belo Horizonte, Bruno Rodrigues foi perguntado por jornalistas sobre uma possível data para sua reestreia pelo clube. Sem pestanejar, o atacante afirmou que está em forma para jogar já na semifinal do Campeonato Mineiro, diante do Pouso Alegre neste sábado (21), às 18h30, no Manduzão, pelo jogo de ida.

“Tudo zerado (questão física). Vou fazer exames para estar em campo o mais rápido possível. Com certeza (estou disponível para sábado). Mas vai depender do pessoal lá”, disse o jogador ao ‘Central da Toca’. Para poder entrar em campo pelo Cruzeiro neste final de semana, entretanto, Bruno Rodrigues tem que ser regularizado. A Raposa tem até sexta-feira, dia 20, para poder regularizar a documentação do atacante e inscrevê-lo. Assim que o nome do jogador for publicado no BID, estará liberado para jogar. De volta! Na chegada a Belo Horizonte, bem como informou o Jogada10, o jogador revelou que ele foi o responsável por iniciar os contatos por uma transferência do Palmeiras para a Raposa.