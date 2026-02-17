Cruzeiro e Borussia Dortmund chegam a acordo por lateral promissor

O Borussia Dortmund está prestes a oficializar a contratação de uma das maiores promessas da base do Cruzeiro. Trata-se de Kauã Prates, lateral-esquerdo de apenas 17 anos, que vinha sendo monitorado pelos alemães desde o início do ano. Após semanas de negociações, clube mineiro e Dortmund chegaram a um acordo, embora a transferência só se concretize em junho.

De acordo com informações divulgadas por Fabrizio Romano, o Cruzeiro receberá 7 milhões de euros (R$ 43,2 milhões) de imediato, além de outros 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões) em bônus futuros. As tratativas estavam bem encaminhadas desde 26 de janeiro, mas alguns ajustes burocráticos atrasaram o anúncio oficial.