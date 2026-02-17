Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro e Borussia Dortmund chegam a acordo por lateral promissor

Transferência de Kauã Prates, 17 anos, para o futebol alemão está encaminhada; saiba valores da operação
Autor Jogada 10
O Borussia Dortmund está prestes a oficializar a contratação de uma das maiores promessas da base do Cruzeiro. Trata-se de Kauã Prates, lateral-esquerdo de apenas 17 anos, que vinha sendo monitorado pelos alemães desde o início do ano. Após semanas de negociações, clube mineiro e Dortmund chegaram a um acordo, embora a transferência só se concretize em junho.

De acordo com informações divulgadas por Fabrizio Romano, o Cruzeiro receberá 7 milhões de euros (R$ 43,2 milhões) de imediato, além de outros 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões) em bônus futuros. As tratativas estavam bem encaminhadas desde 26 de janeiro, mas alguns ajustes burocráticos atrasaram o anúncio oficial.

Prates foi promovido ao elenco profissional da Raposa em maio de 2025, após se destacar no sub-17. Desde então, participou de cinco partidas: quatro pelo Campeonato Mineiro e uma pelo Brasileirão. No Estadual, diante do Pouso Alegre, marcou seu primeiro gol com a camisa celeste, reforçando a impressão de que se trata de um talento diferenciado.

Agora, o jovem lateral se prepara para dar um salto internacional e vestir a camisa de um dos clubes mais tradicionais da Europa, enquanto o Cruzeiro celebra uma negociação milionária que reforça a importância de sua formação de atletas.

Cruzeiro

