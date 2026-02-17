Como o Palmeiras pretende aproveitar a semana sem jogos antes das quartas do Paulistão

Verdão deu folga de dois dias para o elenco em busca de retomar o melhor condicionamento físico e mental / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deu dois dias de folga para os jogadores do elenco após o fim da primeira fase do Paulistão, um movimento que só é possível por conta da semana sem jogos. Na visão da comissão técnica do Verdão, a “semana cheia”, como dizem os treinadores, possibilita a equipe de se recondicionar física e mentalmente. Pelo menos é o que explicou o auxiliar técnico João Martins após o último compromisso da equipe. “Esta semana livre será importante para duas coisas. Recuperar do acúmulo de jogos, algumas situações que o calendário não nos deixa recuperar: traumas e outros problemas pelos quais muitos dos jogadores não iniciam os jogos a 100%. Vamos tentar ao máximo recuperar isso. E recuperar mentalmente, esse desgaste de viagem, jogo, concentração, carga emocional no jogo… Desligar nesses dois dias para focarmos novamente outra vez”, explicou o português.

Vale destacar que essa é a primeira semana sem jogos que o Palmeiras tem na atual temporada. Isso porque, desde a estreia na temporada, diante da Portuguesa pelo Paulistão, o time vem atuando nos finais e meios de semana – o popular “quarta e domingo”. Além disso, há a percepção da comissão técnica que o elenco concluiu sua “pré-temporada” mesmo atuando a cada três dias desde o início de janeiro.

“Normalmente são cinco semanas que usamos. Na Europa tínhamos mais tempo, aqui são sete dias. Normalmente é na quinta semana que começam as competições, mas aqui já vamos com 11 jogos. Mas é o que é. Nos preparamos bem, sentimos os jogadores com mais energia, mesmo sabendo que jogando a cada três dias não há milagres. Mas sentimos o elenco evoluir muito bem em comparação aos primeiros cinco jogos”, disse o auxiliar. Folgas do elenco já causaram incômodo na torcida As folgas da comissão técnica para o elenco do Palmeiras já foram motivo de reclamação por parte da torcida. No final de 2024, por exemplo, alguns torcedores presentes no Allianz Parque no duelo diante do Grêmio, pelas últimas rodadas do Brasileirão, cantaram que “é muita folga para pouca obrigação” em protesto à má fase do time. Na mesma temporada, Abel Ferreira chegou a afirmar que “felizmente ou infelizmente” a equipe havia sido eliminada das Copas (do Brasil e Libertadores). A fala também causou mal-estar em parte da torcida. “Eu me sinto mais leve, tranquilo, durmo melhor. Não tem tanta viagem, minha esposa agradece. Fala que estou mais bem-humorado em casa. Esse descanso nos dá anos de vida”, disse na ocasião, em setembro de 2024.