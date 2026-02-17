Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com mudanças, Flamengo divulga relacionados para Recopa

De la Cruz volta à lista, enquanto Wallace Yan e Gonzalo Plata são novos desfalques; após relatar dores, Pedro viajará à Argentina
O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (17/2) a lista dos jogadores que viajarão rumo à Argentina para a final da Recopa Sul-Americana, na quinta-feira (19/2), contra o Lanús (ARG), pelo jogo de ida. E os relacionados de Filipe Luís contam com retornos e desfalques.

Afinal, o volante Nicolás De la Cruz, que ficou fora da partida contra o Botafogo por conta do gramado sintético, está de volta à lista. No entanto, há novas baixas. Gonzalo Plata, por exemplo, cumpre suspensão de dois jogos pela expulsão na semifinal da Libertadores contra o Racing (ARG) e não atua nesta ida. Já Wallace Yan é outro novo desfalque de Filipinho. Segundo o próprio Flamengo, o atacante sofre com dores musculares e, por isso, não estará à disposição.

Jorginho, por sua vez, é problema antigo, já que não vai a campo desde a final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, dia 1º de fevereiro. Ele segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube, sendo ausência pelo quinto jogo consecutivo.

Já Pedro está confirmado. Filipe Luís explicou, durante a coletiva pós-jogo contra o Botafogo, no último domingo (15/2), porque o atacante não foi a campo na partida em questão. Na ocasião, ele visava colocá-lo no segundo tempo contra o Glorioso. No entanto, a pedido do próprio Pedro, que relatou dores no adutor, a substituição não se concretizou. Ele passou por exames na segunda (16/2) e, assim, foi liberado para viajar à Argentina.

A final entre Lanús e Flamengo ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) de quinta. Será no Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), em Lanús, na província de Buenos Aires. O estádio também recebe o apelido de “La Fortaleza”, tendo capacidade para 40 mil pessoas. A volta será na outra quinta (26), no Maracanã, no mesmo horário.

Confira a lista do Flamengo

