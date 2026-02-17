Com final eletrizante, 2 de Mayo e Sporting Cristal ficam no empate pela Libertadores

Peruanos saíram na frente, mas donos da casa viraram em um minuto, só que permitiram o empate em uma falha bizarra da defesa / Crédito: Jogada 10

2 de Mayo e Sporting Cristal entregaram um empate em 2 a 2 com muito entretenimento, na noite desta terça-feira (17), pela segunda fase preliminar da Libertadores. Os peruanos jogaram com um a menos desde a primeira etapa, mas conseguiram sair na frente. Só que os paraguaios reagiram e viraram em um minuto. Porém, na sequência, a equipe da fronteira teve uma falha bizonha e permitiu o empate. Com o resultado, a disputa por uma vaga na próxima fase segue em aberto. Quem vencer o duelo em Lima, na próxima terça-feira (24), avança para tentar uma vaga na fase de grupos. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Sporting Cristal com um a menos A partida começou equilibrada, com os dois times estudando bem os espaços. Aos poucos, os peruanos conseguiram assumir mais o protagonismo, ficando mais no ataque, enquanto os donos da casa se defendiam. Na primeira oportunidade celeste, Juan González apareceu na área, mas cabeceou para fora.

A partida mudou de rumo aos 38 minutos, quando Iberico fez falta dura em Savarino e deixou o Sporting Cristal com um a menos. Porém, os paraguaios pouco produziram no ataque. Na última oportunidade, Allan Gómez arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e foi para fora. Mesmo com dez, os peruanos quase abriram o placar no último lance da primeira etapa. Felipe Vizeu recebeu na área, finalizou forte e Martínez fez a defesa. 2 de Mayo sai atrás, vira e permite o empate No começo do segundo tempo, o 2 de Mayo chegou a marcar, mas Díaz estava em posição de impedimento. O Sporting Cristal conseguiu manter o jogo equilibrado e saiu na frente. Santi González recebeu na área, finalizou e acabou sendo derrubado por Saiz. Pênalti, que Yotún, com muita categoria, converteu. Atrás no marcador, os paraguaios tentavam pressionar, mas não conseguiam criar oportunidades. Porém, as alterações fizeram a diferença. Ayala cruzou na área e Cáceres subiu mais alto para cabecear e deixar tudo igual. Na sequência, Ayala apareceu novamente pela esquerda, cruzou rasteiro e o brasileiro Cristiano acabou se embolando com a bola e marcando contra.