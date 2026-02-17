Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF detalha jogos da segunda fase da Copa do Brasil

Entidade divulgou datas, horários e locais das partidas
Autor Jogada 10
A CBF divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. Dessa forma, a entidade destrinchou as datas, horários e locais das partidas. Times reconhecidos do futebol brasileiro, como Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude, entre outros, estão entre os 74 times que entram nessa fase.

A edição de 2026 será a maior da história da Copa do Brasil. Ao todo, 126 clubes disputam o título da competição. Portanto, a segunda fase terá 88 times, sendo que 14 deles serão classificados da primeira fase. Afinal, na primeira fase 28 times disputam e apenas 14 avançam para a segunda etapa, onde 74 equipes entrarão.

Na segunda fase, os 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Assim, as equipes da fase inicial entram nos potes G e H. Posteriormente, os confrontos da segunda fase serão entre as equipes dos potes A ao H. Portanto, seguirá a seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E.

De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Dessa forma, pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. Já o critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Brasileirão. Por fim, o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos estaduais.

Jogos da segunda fase da Copa do Brasil:

  • 24/02 – 16:30 – Boavista-RJ x Maringá-PR
  • 24/02 – 18:00 – Venc. Grupo 03 x ABC-RN
  • 24/02 – 19:00 – Joinville x CSA
  • 24/02 – 21:30 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • 24/02 – 21:30 – Fortaleza x Venc. Grupo 13
  • 25/02 – 15:30 – Castanhal-PA x Guarani
  • 25/02 – 15:30 – Juazeirense-BA x Capital-DF
  • 25/02 – 16:00 – Atlético-GO x Venc. Grupo 14
  • 25/02 – 16:00 – Venc. Grupo 04 x Goiás
  • 25/02 – 18:00 – Novorizontino x Nacional-AM
  • 25/02 – 18:00 – Capital-TO x Manaus
  • 25/02 – 18:00 – Imperatriz-MA x Amazonas
  • 25/02 – 19:00 – São Luiz-RS x Maranhão
  • 25/02 – 19:00 – Tombense x Oratório-AP
  • 25/02 – 19:00 – Retrô-PE x Uberlândia
  • 25/02 – 19:00 – Londrina-PR x Penedense-AL
  • 25/02 – 19:30 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • 25/02 – 19:45 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • 25/02 – 20:00 – Ypiranga-RS x Venc. Grupo 01
  • 25/02 – 20:00 – São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • 25/02 – 20:00 – ASA-AL x Operário-MS
  • 25/02 – 20:00 – Caxias x Guarany de Bagé-RS
  • 25/02 – 20:00 – Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • 25/02 – 21:00 – Mixto-MT x Botafogo-PB
  • 26/02 – 20:00 – Ceará x Venc. Grupo 07
  • 26/02 – 21:00 – Operário-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • 26/02 – 21:30 – Portuguesa-SP x Altos-PI
  • 03/03 – 20:00 – CRB x Venc. Grupo 12
  • 03/03 – 21:30 – Figueirense x Azuriz-PR
  • 04/03 – 16:00 – Venc. Grupo 11 x Cuiabá
  • 04/03 – 18:00 – Venc. Grupo 09 x Operário-PR
  • 04/03 – 19:00 – Venc. Grupo 02 x Volta Redonda
  • 04/03 – 19:00 – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • 04/03 – 19:00 – Venc. Grupo 06 x Vila Nova-GO
  • 04/03 – 19:00 – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • 04/03 – 19:30 – Avaí x Porto Vitória-ES
  • 04/03 – 20:00 – Rio Branco-ES x Athletic
  • 04/03 – 21:00 – Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • 04/03 – 21:30 – América x Venc. Grupo 10
  • 05/03 – 16:00 – Trem-AP x Fluminense-PI
  • 05/03 – 19:00 – Venc. Grupo 08 x Sport
  • 05/03 – 19:00 – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
  • 05/03 – 21:30 – Juventude x Venc. Grupo 05
  • 05/03 – 21:30 – Santa Cruz x Sousa-PB

Tags

cbf

