CBF detalha jogos da segunda fase da Copa do Brasil

CBF detalha jogos da segunda fase da Copa do BrasilEntidade divulgou datas, horários e locais das partidas
A CBF divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. Dessa forma, a entidade destrinchou as datas, horários e locais das partidas. Times reconhecidos do futebol brasileiro, como Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude, entre outros, estão entre os 74 times que entram nessa fase.
A edição de 2026 será a maior da história da Copa do Brasil. Ao todo, 126 clubes disputam o título da competição. Portanto, a segunda fase terá 88 times, sendo que 14 deles serão classificados da primeira fase. Afinal, na primeira fase 28 times disputam e apenas 14 avançam para a segunda etapa, onde 74 equipes entrarão.
Na segunda fase, os 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Assim, as equipes da fase inicial entram nos potes G e H. Posteriormente, os confrontos da segunda fase serão entre as equipes dos potes A ao H. Portanto, seguirá a seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E.
De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Dessa forma, pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. Já o critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Brasileirão. Por fim, o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos estaduais.
Jogos da segunda fase da Copa do Brasil:
- 24/02 – 16:30 – Boavista-RJ x Maringá-PR
- 24/02 – 18:00 – Venc. Grupo 03 x ABC-RN
- 24/02 – 19:00 – Joinville x CSA
- 24/02 – 21:30 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- 24/02 – 21:30 – Fortaleza x Venc. Grupo 13
- 25/02 – 15:30 – Castanhal-PA x Guarani
- 25/02 – 15:30 – Juazeirense-BA x Capital-DF
- 25/02 – 16:00 – Atlético-GO x Venc. Grupo 14
- 25/02 – 16:00 – Venc. Grupo 04 x Goiás
- 25/02 – 18:00 – Novorizontino x Nacional-AM
- 25/02 – 18:00 – Capital-TO x Manaus
- 25/02 – 18:00 – Imperatriz-MA x Amazonas
- 25/02 – 19:00 – São Luiz-RS x Maranhão
- 25/02 – 19:00 – Tombense x Oratório-AP
- 25/02 – 19:00 – Retrô-PE x Uberlândia
- 25/02 – 19:00 – Londrina-PR x Penedense-AL
- 25/02 – 19:30 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
- 25/02 – 19:45 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- 25/02 – 20:00 – Ypiranga-RS x Venc. Grupo 01
- 25/02 – 20:00 – São Bernardo-SP x Atlético-BA
- 25/02 – 20:00 – ASA-AL x Operário-MS
- 25/02 – 20:00 – Caxias x Guarany de Bagé-RS
- 25/02 – 20:00 – Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- 25/02 – 21:00 – Mixto-MT x Botafogo-PB
- 26/02 – 20:00 – Ceará x Venc. Grupo 07
- 26/02 – 21:00 – Operário-MT x Gazin Porto Velho-RO
- 26/02 – 21:30 – Portuguesa-SP x Altos-PI
- 03/03 – 20:00 – CRB x Venc. Grupo 12
- 03/03 – 21:30 – Figueirense x Azuriz-PR
- 04/03 – 16:00 – Venc. Grupo 11 x Cuiabá
- 04/03 – 18:00 – Venc. Grupo 09 x Operário-PR
- 04/03 – 19:00 – Venc. Grupo 02 x Volta Redonda
- 04/03 – 19:00 – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- 04/03 – 19:00 – Venc. Grupo 06 x Vila Nova-GO
- 04/03 – 19:00 – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- 04/03 – 19:30 – Avaí x Porto Vitória-ES
- 04/03 – 20:00 – Rio Branco-ES x Athletic
- 04/03 – 21:00 – Manauara-AM x Itabaiana-SE
- 04/03 – 21:30 – América x Venc. Grupo 10
- 05/03 – 16:00 – Trem-AP x Fluminense-PI
- 05/03 – 19:00 – Venc. Grupo 08 x Sport
- 05/03 – 19:00 – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
- 05/03 – 21:30 – Juventude x Venc. Grupo 05
- 05/03 – 21:30 – Santa Cruz x Sousa-PB
