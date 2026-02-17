CBF altera data de Coritiba x São Paulo pelo Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) oficializou nesta terça-feira (17) a mudança na data do jogo entre Coritiba e São Paulo. A partida acontece no Estádio Couto Pereira, casa do Coxa, e vale pela quarta rodada do Brasileirão.

Agora, a partida que antes aconteceria no dia 26 de fevereiro (quinta-feira) às 20h (de Brasília), esta marcada para o dia anterior, 25 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília). A disputa da reta final do Campeonato Paranaense ocasionou nessa alteração de data.

O Coxa é um dos postulantes ao título da competição e, caso se classifique para a decisão do torneio, jogará a ida da final no sábado (28). Assim, considerando a data marcada inicialmente, o time não teria o tempo mínimo de descanso exigido pela lei (66 horas). Com a nova data, o eventual problema está solucionado.

Antes deste jogo, no entanto, Coritiba e São Paulo atuam pelos seus respectivos estaduais. O Coxa encara o Operário no sábado (21), às 16h (de Brasília), em casa, pelo segundo jogo da semifinal. A ida terminou empatada por 2 a 2. O vencedor do duelo se classifica para a decisão. Novo empate leva o jogo para os pênaltis.

O São Paulo, por sua vez, enfrenta o Bragantino, também no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulistão. O duelo acontece no estádio Cícero de Souza Marques. Essa fase do torneio é disputada em jogo único. Assim, o vencedor avança para a semifinal. Em caso de empate, o duelo também acaba em cobranças de pênalti.