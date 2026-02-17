Carlo Ancelotti de volta ao sambódromo: um Mister folião

Técnico da Seleção Brasileira repete domingo e retorna à Sapucaí para acompanhar os desfiles, agitando o camarote da CBF / Crédito: Jogada 10

Assim como ocorreu no desfile de domingo, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, mais uma vez apareceu no Sambódromo do Rio para os desfiles desta segunda-feira. Novamente ele fez o seu QG no camarote da Confederação Brasileira de Futebol, que fica próximo do setor 4 da Marquês de Sapucaí. Desta vez, além do presidente da CBF, Samir Xaud, Ancelotti dividiu espaço com alguns dirigentes, como Rubens Lopes, presidente da federação do Rio, além de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Diferentemente do domingo, quando o abadá trazia uma homenagem à seleção de 1970, a temática desta segunda era a conquista do tetra, em 1994. Assim, tudo indica que nesta terça o abadá será em referência ao penta, de 2002. Aliás, desta vez, Ancelotti se entendeu melhor com as camisas do camarote (afinal, no domingo, trocou três vezes. Assim, parecia não se acostumar com o tecido). Resta saber se Carlo Ancelotti, que vem se mostrando um verdadeiro folião — marcou presença até do carnaval na Bahia — marcará presença novamente na Sapucaí.

Ancelotti e os desfiles desta segunda-feira Ancelotti acompanhou animadamente o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, sobre Rita Lee. Depois, provavelmente gostou da apresentação da Beija-Flor de Nilópolis, que levantou a Sapucaí com o seu enredo Bembé (a maior festa de rua do candomblé no mundo e que ocorre na Bahia) e da Unidos do Viradouro, que homenageou Mestre Ciça em outro desfile apoteótico. Em tempo: Em tempo: Ciça, um dos maiores mestres de bateria de todos os tempos, comanda atualmente a bateria da escola.

O homenageado apareceu no carro abre-alas, além de apresentar o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira — que, por tradição, vem logo após o abre-alas, o que lhe deu a possibilidade de exercer dupla função.Dupla, não. Tripla, pois Ciça retornou no fim para comandar a bateria que contou momentos marcantes. A paradinha, a paradona, a batucada em funk e com os bateristas todos dentro de um dos carros alegóricos, repetindo uma façanha de 2007,entãoideiaddo Carnavalesco. O desfile desta segunda-feira terminou com a apresentação da Unidos da Tijuca, como enredo mostrando a incrívele dramática história da escritora Carolina Maria de Jesus. E nesta terça-feira… O desfile do Grupo Especial termina nesta terça, com a apresentação das quatro últimas escolas. Desfilam Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.