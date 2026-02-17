Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carabobo sai na frente do Huachipato em jogo pela eliminatória da Libertadores

O time venezuelano jogou em casa e venceu por 1 a 0. Assim, precisa de um empate no Chile para seguir vivo na competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na noite desta terça-feira, 17/2, no Estádio Misael Delgado, os venezuelanos do Carabobo venceram em casa os chilenos  do Huachipato por 1 a 0. Este jogo, pela ida da segunda fase eliminatória da Libertadores, foi decidido com um gol de Tortorello. O jogo teve o time da casa melhor no primeiro tempo, quando chegou ao seu gol e poderia até ampliar o placar. Mas, na etapa final, o Huachipato equilibrou e pressionou bem mais quando ficou com um jogador a mais. Contudo, não conseguiu o empate.

O jogo de volta será na terça-feira, 24/2, no Chile, no Estádio CAP, casa do Huachipato. O Carabobo se classifica com o empate. Caso os chilenos vençam por um gol, a decisão vai para pênaltis. Mas, por dois gols de diferença, o Huachipato avança direto para a terceira pré-eliminatória, enfrentando o vencedor do duelo entre 2 de  Mayo (PAR) e Sporting  Cristal (PER).

Como o Carabobo venceu o Huachipato

O primeiro tempo teve o Carabobo mais ativo, quase sempre com Tortorello, caindo pela esquerda. O gol saiu aos 35 minutos, quando Martínez obteve a infiltração de Tortorello, mais uma vez pela esquerda, e lançou com precisão. Na entrada da área, o centroavante bateu cruzado e abriu o placar. Após o gol, o Huachipato foi para frente e quase empatou com Altamirano, mas o empate não aconteceu.

No segundo tempo, o Huachipato cresceu, principalmente após algumas substituições, mas pecou nas finalizações. Mesmo quando ficou com um a mais, Juan Pérez expulso pelo Carabobo, seguiu sem efetividade ofensiva, o que fez o time da casa sair com uma importante vantagem para o jogo de volta.

Tags

Futebol Internacional

