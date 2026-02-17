Carabobo sai na frente do Huachipato em jogo pela eliminatória da Libertadores

Na noite desta terça-feira, 17/2, no Estádio Misael Delgado, os venezuelanos do Carabobo venceram em casa os chilenos do Huachipato por 1 a 0. Este jogo, pela ida da segunda fase eliminatória da Libertadores, foi decidido com um gol de Tortorello. O jogo teve o time da casa melhor no primeiro tempo, quando chegou ao seu gol e poderia até ampliar o placar. Mas, na etapa final, o Huachipato equilibrou e pressionou bem mais quando ficou com um jogador a mais. Contudo, não conseguiu o empate.

O jogo de volta será na terça-feira, 24/2, no Chile, no Estádio CAP, casa do Huachipato. O Carabobo se classifica com o empate. Caso os chilenos vençam por um gol, a decisão vai para pênaltis. Mas, por dois gols de diferença, o Huachipato avança direto para a terceira pré-eliminatória, enfrentando o vencedor do duelo entre 2 de Mayo (PAR) e Sporting Cristal (PER).