Calendário aperta e Corinthians vê lesões musculares dobrarem em 2026

Sem pré-temporada completa, Timão já soma quatro problemas físicos em 45 dias, com Yuri Alberto fora por até seis semanas
A combinação entre a falta de uma pré-temporada ideal e a maratona de jogos nas primeiras semanas de 2026 começa a gerar consequências no Corinthians. Em apenas 45 dias de trabalho e 11 partidas disputadas, o elenco alvinegro já registra quatro lesões musculares. Número que representa o dobro do registrado no mesmo recorte da temporada passada.

O caso mais recente envolve o centroavante Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda durante a partida contra o São Bernardo, no último domingo (15/2). Embora o clube não divulgue oficialmente o prazo de retorno, a expectativa é de quatro a seis semanas de recuperação, dependendo da resposta clínica do atleta.

Além do camisa 9, Breno Bidon e Kaio César também seguem entregues ao departamento médico, ambos com problemas musculares. Além disso, eles não têm previsão imediata de retorno, ampliando a lista de desfalques do Timão.

Comparação com 2025 e desgaste maior no Corinthians

No início da temporada passada, o Corinthians havia disputado 12 partidas nos primeiros 45 dias e enfrentado uma viagem longa à Venezuela, pela estreia na Conmebol Libertadores. Ainda assim, o número de lesões foi menor.

Em 2026, o cenário é diferente. Além do Campeonato Paulista, o clube já entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro e pela Supercopa Rei, totalizando 11 jogos. O agravante está no período reduzido de férias. Afinal, campeão da Copa do Brasil de 2025 no dia 21 de dezembro, o elenco se reapresentou em 3 de janeiro e estreou oficialmente na nova temporada em 11 de janeiro.

O desgaste já havia sido antecipado pelo técnico Dorival Júnior. Afinal, no dia 25 de janeiro, após a vitória sobre o Velo Clube, em Rio Claro, o treinador foi direto ao tratar do impacto do calendário.

“Podem esperar que vamos ter muitas lesões ao longo da temporada, não tenho dúvidas disso. Isso vai acontecer, é um preço que vamos ter que pagar pela alteração no nosso calendário em meio a várias disputas que não temos como fugir. Não temos elenco montado, estamos passando por uma transformação. Aguardamos definir isso o mais rápido possível”, afirmou.

Aliás, desde a estreia no Campeonato Paulista, no dia 11 de janeiro, o Corinthians ainda não conseguiu atuar com força máxima. Nem mesmo na decisão da Supercopa Rei, considerada prioridade no início do ano, o elenco esteve completo. Cenário que evidencia o impacto imediato do calendário sobre o planejamento esportivo do clube.

