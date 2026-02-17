Bruno Rodrigues desembarca em Belo Horizonte e revela: “Procurei o Cruzeiro”

Atacante não se firmou no Palmeiras e acabou emprestado ao clube mineiro, onde foi destaque antes de desembarcar no Verdão / Crédito: Jogada 10

O atacante Bruno Rodrigues desembarcou em Belo Horizonte na noite dessa segunda-feira (16) para assinar com o Cruzeiro. Na chegada, o jogador revelou que ele foi o responsável por iniciar os contatos por uma transferência do Palmeiras para a Raposa. “O Cruzeiro não me procurou. Quem procurou fui eu. Eu que liguei para o presidente Pedrinho. Quando eu saí daqui, ele deixou sempre a porta aberta para mim. Nesse momento, eu precisava muito do Cruzeiro, e só tenho que agradecer a ele”, afirmou o atacante.

Bruno Rodrigues ainda justificou a atitude de procurar o Cruzeiro mesmo após passar dois anos tratando lesão no Palmeiras. O jogador afirmou que precisava trocar de clube para atuar com maior frequência.

“Todo mundo sabe da minha lesão. Foi a mesma do Kaio Jorge. Fisicamente, estou me sentindo bem. O que eu preciso é jogar futebol, demonstrar o que demonstrei em 2023 e 2022. Acho que estou no clube certo”, concluiu o jogador. Entenda a transferência de Bruno Rodrigues do Palmeiras para o Cruzeiro O Palmeiras acertou no último domingo (15) o empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro, até o fim da atual temporada. O acordo prevê a divisão entre os clubes no pagamento dos salários do atacante, e a Raposa terá a possibilidade de adquirir o jogador em definitivo por 5 milhões (R$ 26,1 milhões na cotação atual). O jogador chegou ao Palmeiras em alta, em dezembro de 2023, após passagem de destaque pelo próprio Cruzeiro. Naquele período, somou 13 gols e sete assistências, desempenho decisivo para evitar o rebaixamento da Raposa. O rendimento despertou o interesse de clubes como Fluminense, Bahia, Internacional e Grêmio, antes do acerto com o time paulista.