Botafogo viaja sem Danilo e Arthur Cabral; veja os relacionados

Apesar dos dois novos desfalques, Glorioso contará com o retorno de Ponte para a lateral; jogo contra o Nacional (BOL) é nesta quarta (18/2)

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (17/2) a lista de relacionados para a viagem à Potosí, na Bolívia, onde a equipe realizará sua estreia na Libertadores 2026, contra o Nacional (BOL). Há, no entanto, novos desfalques para o técnico Martín Anselmi, que lançou 28 jogadores para a partida em questão, marcada para esta quarta (18/2), às 21h30 (de Brasília).

O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral são os problemas da vez. O primeiro saiu dos últimos dois jogos do Botafogo por dores na coxa esquerda. Contra o Fluminense, na quinta (12/2), deixou o Glorioso com um a menos após sentir o problema já nos acréscimos da partida. Já contra o Flamengo, no domingo (15/2), pediu para sair pouco antes do intervalo.