Botafogo viaja sem Danilo e Arthur Cabral; veja os relacionados

Botafogo viaja sem Danilo e Arthur Cabral; veja os relacionadosApesar dos dois novos desfalques, Glorioso contará com o retorno de Ponte para a lateral; jogo contra o Nacional (BOL) é nesta quarta (18/2)
O Botafogo divulgou nesta terça-feira (17/2) a lista de relacionados para a viagem à Potosí, na Bolívia, onde a equipe realizará sua estreia na Libertadores 2026, contra o Nacional (BOL). Há, no entanto, novos desfalques para o técnico Martín Anselmi, que lançou 28 jogadores para a partida em questão, marcada para esta quarta (18/2), às 21h30 (de Brasília).
O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral são os problemas da vez. O primeiro saiu dos últimos dois jogos do Botafogo por dores na coxa esquerda. Contra o Fluminense, na quinta (12/2), deixou o Glorioso com um a menos após sentir o problema já nos acréscimos da partida. Já contra o Flamengo, no domingo (15/2), pediu para sair pouco antes do intervalo.
A comissão do Bota, porém, não relatou o motivo de Arthur Cabral não constar na lista. A boa notícia fica por conta de Mateo Ponte, que retorna aos relacionados após três partidas ausente. Ele sentiu problemas físicos durante a derrota por 5 a 3 para o Grêmio, no Brasileirão, no dia 5 de fevereiro. Desde então, vem se recuperando.
E, na lista, há dois potenciais reforços estreantes. Afinal, o volante Wallace Davi, que não pode atuar no Carioca por já ter defendido as cores do Fluminense, é um deles. Davi, aliás, já está em solo boliviano desde sexta (13/2), bem como o técnico do sub-20, Rodrigo Bellão. Outros jogadores que foram mais cedo para se habituar à altitude do país são: Cristhian Loor, Léo Linck, Gabriel Abdias, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos e Bernardo Valim. O outro possível estreante é o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, anunciado na última terça (10/2).
Confira a lista completa do Botafogo
Atletas relacionados para o duelo com o Nacional de Potosí pela Conmebol Libertadores!