Bodo/Glimt x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions 2025/26

Bodo/Glimt e Inter de Milão começam nesta quarta-feira (18) a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Champions 2028/26. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Aspmyra, na Noruega, pelo jogo de ida dos playoffs. A decisão será no dia 24, no San Siro, em Milão.

Como chega o Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt é a grande surpresa desta edição da Champions. O clube norueguês avançou aos playoffs após ficar em 23º lugar na tabela da classificação geral. Além disso, o time chega embalado por vitórias nas duas últimas rodadas contra Manchester City e Atlético de Madrid, que confirmaram a classificação.

Dessa maneira, para o confronto desta quarta-feira, o técnico Kjetil Knutsen deve repetir a escalação que venceu City e Atlético.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter começa sua trajetória no mata-mata após terminar a primeira fase na 10ª colocação. Sob o comando do técnico Cristian Chivu, o time somou 15 pontos em oito partidas, com cinco vitórias e três derrotas. Além disso, a Inter é a líder isolada do Campeonato Italiano e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre a Juventus na Serie A, com seis triunfos consecutivos somando todas as competições.