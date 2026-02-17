Bidon inicia transição física e se aproxima de retorno ao Corinthians

O treino do Corinthians desta terça-feira (17) contou com uma novidade: o meio-campista Breno Bidon, que iniciou a transição física, o último estágio no processo de recuperação de uma lesão. O jogador foi a campo no CT Dr. Joaquim Grava e trabalhou com os preparadores físicos do clube.

Bidon sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita durante do clássico diante do Palmeiras, ainda no primeiro tempo. O jogador, contudo, permaneceu em campo até o final do segundo tempo. Assim, o jogador foi desfalque para o técnico Dorival Júnior nas duas partidas seguintes, diante de Bragantino, pelo Brasileirão, e São Bernardo, pelo Paulistão.

Vale destacar que, apesar do avanço na recuperação, Breno Bidon ainda não estará à disposição do Corinthians no jogo da próxima quinta-feira (19), quando o Alvinegro encara o Athletico-PR. A partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão e foi atrasado para acomodar os jogos da primeira fase do estadual e da Supercopa do Brasil no calendário.

Como foi o treino do Corinthians nesta terça-feira (17)?

Além do retorno de Bidon, a atividade do Corinthians nesta terça-feira (17) ficou marcada pelo retorno às atividades do elenco após folga de carnaval. No treino desta manhã, Dorival Júnior trabalhou com elenco completo apenas durante a primeira parte dos trabalhos. Nessa etapa da atividade, os jogadores participaram de um exercício de posse de bola com pressão pós-perda.

Na sequência, jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida terminaram o regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores permaneceram no gramado e realizaram uma atividade de ataque contra defesa em campo reduzido.