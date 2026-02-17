Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona-EQU x Argentinos Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona-EQU x Argentinos Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Equatorianos e argentinos fazem um dos confrontos da segunda fase preliminar da Libertadores, na mesma chave do Botafogo
Ao mesmo tempo em que o Botafogo inicia sua jornada na fase preliminar da Libertadores, o duelo que define o possível adversário alvinegro na próxima fase também acontece. Na noite desta quarta-feira (18), Barcelona de Guaiaquil e Argentinos Juniors se enfrentam no Equador, às 21h30, horário de Brasília.

Os equatorianos voltam a disputar a fase preliminar do torneio. Já que no ano passado, os Toreros passaram pelo Corinthians para se classificar à fase de grupos, na qual terminaram na última posição da chave do Inter. Por outro lado, os argentinos voltam à Libertadores após três anos. Na última vez que participaram, em 2023, os Bichos chegaram até as oitavas de final, sendo eliminados pelo Fluminense.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil pelo serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Barcelona

Os equatorianos chegam para realizar sua estreia na temporada. Afinal, o Campeonato Equatoriano começa apenas no próximo sábado (21). Em sua preparação, o Barcelona venceu duas vezes, empatou uma e perdeu outra. No último confronto, os Toreros bateram o Aucas, pelo placar mínimo, na última sexta (13). Para a partida, o técnico César Farías não conta com o meia Matías Lugo e o atacante Luís Cano, reforços da equipe para a temporada.

Como chega o Argentinos Juniors

Os Bichos vivem um começo de temporada complicado. Logo na primeira partida, acabaram eliminados da Copa da Argentina para o Ferrocarril Midland. Já no campeonato nacional, são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Entretanto, a equipe chega motivada para a estreia na Libertadores, já que bateu o River Plate no último final de semana.

BARCELONA-EQU X ARGENTINOS JUNIORS

Copa Libertadores – 2ª fase preliminar – Jogo de volta
Data e horário: 18/2/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Monumental de Guaiaquil, Guaiaquil (EQU)
BARCELONA: Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa e Jonathan Perlaza; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Jandry Gómez e Johan García; Joao Rojas e Sergio Núñez. Técnico: César Farías.
ARGENTINOS JUNIORS: Cortés; Coronel, Godoy, Álvarez e Lozano; Oroz, Fattori e López; Viveros, Molina e Lescano. Técnico: Nicolás Diez.
Árbitro: Fernando Véjar (CHI)
Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
VAR:Nicolás Millas (CHI)

