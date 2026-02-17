Baixa no Carnaval? Bruna Biancardi curte Sapucaí sem a presença de Neymar, que reage

Baixa no Carnaval? Bruna Biancardi curte Sapucaí sem a presença de Neymar, que reageCamisa 10 acompanhou a amada de longe, mas fez questão de enaltecê-la publicamente nas redes sociais; influenciadora usou look de R$ 36 mil
Bruna Biancardi esteve na Marquês de Sapucaí para acompanhar o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Sem Neymar, baixa no Carnaval por compromissos com o Santos, a influenciadora influenciadora assistiu às apresentações em um camarote local, acompanhada de outras celebridades.
O camisa 10 permaneceu em São Paulo para cumprir a agenda de compromissos profissionais com o Santos. Ainda assim, o atacante deu um jeitinho de se fazer presente na celebração da amada. Isso porque ele interagiu com a publicação do look de Bruna nas redes sociais.
“Maravilhosa”, escreveu acompanhado de um emoji de coração vermelho.
Neymar agora trabalha com foco no ritmo de jogo, visto que só estreou na temporada no último fim de semana, durante a goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube. O jogador se recuperava de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada em dezembro de 2025.
Vale night de Biancardi
Bruna não poupou nos cliques e compartilhou com seus seguidores detalhes da produção escolhida para noite. Ela utilizou conjunto dourado da grife Miu Miu, composto por top tomara que caia avaliado em cerca de R$ 36 mil, junto à minissaia com aplicações brilhantes. A influenciadora completou o look com o “headpiece” — um acessório de cabeça.
Em breve entrevista, a companheira de Neymar abordou justamente sobre a exposição que enfrenta por viver um relacionamento com o jogador. Ela relatou que, no início, teve dificuldade para lidar com a visibilidade, mas afirmou que aprendeu a administrar a situação.
“É difícil, acaba que a vida acaba sendo muito exposta. Agora, a gente consegue preservar assim, nossa família e os nossos momentos. Mas tem muita coisa que sai do controle, que muita coisa nunca nem é verdade, mas acaba saindo. Mas a gente aprendeu a lidar, eu aprendi a lidar, caí meio de paraquedas nisso”, disse.
Na segunda-feira (16), desfilaram Beija-Flor de Nilópolis, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Viradouro.
