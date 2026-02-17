Baixa no Carnaval? Bruna Biancardi curte Sapucaí sem a presença de Neymar, que reage

Vale night de Biancardi

Bruna não poupou nos cliques e compartilhou com seus seguidores detalhes da produção escolhida para noite. Ela utilizou conjunto dourado da grife Miu Miu, composto por top tomara que caia avaliado em cerca de R$ 36 mil, junto à minissaia com aplicações brilhantes. A influenciadora completou o look com o “headpiece” — um acessório de cabeça.

Em breve entrevista, a companheira de Neymar abordou justamente sobre a exposição que enfrenta por viver um relacionamento com o jogador. Ela relatou que, no início, teve dificuldade para lidar com a visibilidade, mas afirmou que aprendeu a administrar a situação.

“É difícil, acaba que a vida acaba sendo muito exposta. Agora, a gente consegue preservar assim, nossa família e os nossos momentos. Mas tem muita coisa que sai do controle, que muita coisa nunca nem é verdade, mas acaba saindo. Mas a gente aprendeu a lidar, eu aprendi a lidar, caí meio de paraquedas nisso”, disse.

Na segunda-feira (16), desfilaram Beija-Flor de Nilópolis, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Viradouro.

