Atlético-MG consulta técnico português Pedro Martins

Galo segue sem treinador desde a saída de Jorge Sampaoli / Crédito: Jogada 10

Sem técnico desde a demissão de Jorge Sampaoli na última semana, o Atlético-MG está em busca de um novo nome para comandar a equipe. Enquanto Lucas Gonçalves segue treinando o time de forma interina, a diretoria do Galo segue sondando profissionais e o último a ser abordado foi o português Pedro Martins. De acordo com informações do portal ‘O Tempo’, o Atlético-MG fez um primeiro contato com o staff do treinador para saber as condições de uma possível negociação. No entanto, segundo a reportagem do portal, o Galo viu as conversas entrarem em um entrave e a possibilidade do português treinar a equipe ficou distante.

Em resumo, a sondagem feita pelo Atlético-MG não chegou a evoluir para uma negociação. Pedro Martins tem contrato com o Al-Gharafa, do Qatar, onde é vice-líder da liga local, com contrato até o meio deste ano. Ou seja, para contratá-lo neste momento, o Galo teria que pagar uma multa rescisória, além de oferecer um salário equiparado ao que o treinador recebe do time qatari. Além do mais, a diretoria do Atlético achou que a possibilidade de um aceite por parte do treinador era difícil neste momento. Galo no mercado Pedro Martins foi mais um nome sondado pelo Atlético-MG e que não evoluiu para uma proposta oficial. O Galo já cogitou os nomes de Carlos Carvalhal e Artur Jorge, ambos portugueses. Gustavo Costas, argentino e atualmente no Racing, teria sido oferecido, mas o Galo optou por não seguir por este caminho.