Apresentado no Forest, Vítor Pereira manda recado: “Primeiro os pontos, depois as cervejas”

Treinador português retorna ao futebol inglês e garante que vai manter sua tradição de comemorar vitórias com os torcedores / Crédito: Jogada 10

Vítor Pereira regressa ao futebol inglês com uma promessa curiosa: voltar a brindar vitórias junto dos torcedores. O treinador português, que ganhou fama no período em que comandou o Wolverhampton ao celebrar triunfos em pubs da cidade, pretende repetir o ritual em Nottingham Forest. Mas desde que consiga cumprir a missão que lhe foi confiada. “Sou um tipo simples e honesto. Quando sentir que mereço as cervejas ? com certeza que as tomarei!”, destacou na sua apresentação, ao reforçar o lema “points then pints”.

O Forest ocupa atualmente a 17ª posição da Premier League e aposta em Pereira para evitar o rebaixamento. Esta será a segunda aventura do técnico na liga inglesa, depois de ter conduzido os Wolves à salvação em 2025.