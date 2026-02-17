Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apresentado no Forest, Vítor Pereira manda recado: “Primeiro os pontos, depois as cervejas”

Treinador português retorna ao futebol inglês e garante que vai manter sua tradição de comemorar vitórias com os torcedores
Vítor Pereira regressa ao futebol inglês com uma promessa curiosa: voltar a brindar vitórias junto dos torcedores. O treinador português, que ganhou fama no período em que comandou o Wolverhampton ao celebrar triunfos em pubs da cidade, pretende repetir o ritual em Nottingham Forest. Mas desde que consiga cumprir a missão que lhe foi confiada.

“Sou um tipo simples e honesto. Quando sentir que mereço as cervejas ? com certeza que as tomarei!”, destacou  na sua apresentação, ao reforçar o lema “points then pints”.

O Forest ocupa atualmente a 17ª posição da Premier League e aposta em Pereira para evitar o rebaixamento. Esta será a segunda aventura do técnico na liga inglesa, depois de ter conduzido os Wolves à salvação em 2025.

“Aceitei este trabalho porque acredito na qualidade dos jogadores e no potencial deste clube”, afirmou Vítor Pereira, que terá 12 “finais” para manter a permanência do clube na elite.

O reencontro com Evangelos Marinakis, proprietário do clube e figura conhecida pela sua personalidade intensa, adiciona um ingrediente especial: ambos já trabalharam juntos no Olympiacos. Apesar da instabilidade no comando técnico do Forest — Pereira é o quarto treinador da temporada — o português demonstra confiança:

“Ele é ambicioso e emocional, eu o conheço muito bem. Ele me pediu para seguir meu próprio estilo e confia no meu trabalho”, disse o comandante de 57 anos.

