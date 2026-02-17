Aposentadoria? Bruno Henrique busca engrenar em 2026 pelo Flamengo

Craque tem apenas dois gols na temporada e vê na Recopa chance de mostrar seu poder de decisão; assessoria negou aposentadoria em 26 / Crédito: Jogada 10

Um boato de que Bruno Henrique, do Flamengo, se aposentaria ao fim de 2026 circulou recentemente na internet. Foi a ponto de a assessoria do jogador vir a público desmentir tal informação. O craque, afinal, visa engrenar na temporada pelo Rubro-Negro. Até o momento, BH27 ainda não reencontrou a veia goleadora de 2025, quando marcou imprescindíveis 15 gols em 61 partidas. Atualmente, tem duas bolas na rede na temporada, sendo os dois tentos na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa. Na ocasião, no dia 8 de fevereiro, também anotou uma assistência no Maracanã.