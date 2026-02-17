Aposentadoria? Bruno Henrique busca engrenar em 2026 pelo Flamengo

Aposentadoria? Bruno Henrique busca engrenar em 2026 pelo FlamengoCraque tem apenas dois gols na temporada e vê na Recopa chance de mostrar seu poder de decisão; assessoria negou aposentadoria em 26
Um boato de que Bruno Henrique, do Flamengo, se aposentaria ao fim de 2026 circulou recentemente na internet. Foi a ponto de a assessoria do jogador vir a público desmentir tal informação. O craque, afinal, visa engrenar na temporada pelo Rubro-Negro.
Até o momento, BH27 ainda não reencontrou a veia goleadora de 2025, quando marcou imprescindíveis 15 gols em 61 partidas. Atualmente, tem duas bolas na rede na temporada, sendo os dois tentos na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa. Na ocasião, no dia 8 de fevereiro, também anotou uma assistência no Maracanã.
E, apesar de ter passado em branco na final da Supercopa Rei do Brasil, contra o Corinthians, no dia 1º de fevereiro, Bruno Henrique terá logo mais outras decisões para tentar voltar a brilhar. Acostumado a marcar gols importantes e crescer em partidas decisivas, o atacante vê a final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG), como oportunidade para conquistar mais um título. A ida é nesta quinta-feira (19/2), em Buenos Aires, enquanto a volta será no Maracanã, na outra quinta (26/2).
Contra o Botafogo, algoz do craque, BH anotou assistência para o gol de Lucas Paquetá, nas quartas de final do Carioca, no último domingo (15/2). Agora, com o Flamengo na semifinal, contra o Madureira, pode voltar a ser decisivo nos momentos que as competições afunilam. Ao todo, ele tem 19 títulos com a camisa rubro-negra, sendo o maior vencedor da história do clube ao lado de Giorgian de Arrascaeta.