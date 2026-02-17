Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aposentadoria? Bruno Henrique busca engrenar em 2026 pelo Flamengo

Craque tem apenas dois gols na temporada e vê na Recopa chance de mostrar seu poder de decisão; assessoria negou aposentadoria em 26
Um boato de que Bruno Henrique, do Flamengo, se aposentaria ao fim de 2026 circulou recentemente na internet. Foi a ponto de a assessoria do jogador vir a público desmentir tal informação. O craque, afinal, visa engrenar na temporada pelo Rubro-Negro.

Até o momento, BH27 ainda não reencontrou a veia goleadora de 2025, quando marcou imprescindíveis 15 gols em 61 partidas. Atualmente, tem duas bolas na rede na temporada, sendo os dois tentos na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa. Na ocasião, no dia 8 de fevereiro, também anotou uma assistência no Maracanã.

E, apesar de ter passado em branco na final da Supercopa Rei do Brasil, contra o Corinthians, no dia 1º de fevereiro, Bruno Henrique terá logo mais outras decisões para tentar voltar a brilhar. Acostumado a marcar gols importantes e crescer em partidas decisivas, o atacante vê a final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG), como oportunidade para conquistar mais um título. A ida é nesta quinta-feira (19/2), em Buenos Aires, enquanto a volta será no Maracanã, na outra quinta (26/2).

Contra o Botafogo, algoz do craque, BH anotou assistência para o gol de Lucas Paquetá, nas quartas de final do Carioca, no último domingo (15/2). Agora, com o Flamengo na semifinal, contra o Madureira, pode voltar a ser decisivo nos momentos que as competições afunilam. Ao todo, ele tem 19 títulos com a camisa rubro-negra, sendo o maior vencedor da história do clube ao lado de Giorgian de Arrascaeta.

