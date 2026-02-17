Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após reação, Camila deixa a impressão de viver crise com Samuel Lino; entenda

Razão para a hipótese ganhar relevância é atitude imprevisível que envolve a convivência de Camila e de atacante do Flamengo
Samuel Lino, atacante do Flamengo, parece estar em fase de desentendimento com Camila Canuto, mãe de seu primeiro filho. Isso porque, a influenciadora recentemente decidiu apagar o sobrenome do jogador nos registros do chá de bebê, que ocorreu, no último domingo (15). Atualmente, os dois não conservam um relacionamento amoroso, mas a empresária retornou ao Brasil para o camisa 16 do Rubro-Negro poder acompanhar a reta final do período de gravidez. 

Após alguns internautas questionarem a razão para o último sobrenome não estar visível, Camila, inclusive, respondeu em tom de grosseria. 

“Gato, tanta coisa para comentar, se tá borrado deve ter algum motivo né. Deixa de ser inconveniente”, rebateu a influenciadora.

Descoberta da gravidez por Samuel Lino 

Canuto revelou que, mesmo em choque, não pensou antes de contar a notícia ao atacante — primeira pessoa a saber. Pessoas próximas ao jogador do Flamengo relataram que ele nunca teve dúvidas quanto à paternidade e mostrou-se feliz pela gravidez da ex. 

O jogador se colocou à disposição para assumir todas responsabilidades da gestação, acompanhar os últimos meses e mantém contato constante com Camila. Ainda de acordo com o jornal Extra, o atleta tem arcado com todos custos da gravidez. 

Pouco depois da notícia, o casal, que não mantém relação oficial, realizou um jantar intimista para revelar o sexo da criança. Balões azuis confirmaram a chegada de um menino — celebrada com abraço e selinho pelos pais.

Camila segue dividida entre o Brasil, onde mora sua família, e Lisboa, onde viveu com o jogador durante a passagem dele pelo futebol português. Ainda não há informações oficiais sobre onde ela permanecerá nesses últimos três meses de gestação, tampouco de em qual país planeja ter o bebê.

 

