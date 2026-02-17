‘Geração 2030’ desafia calma aristocrática de Ancelotti por estrelato em 2026

O amanhã chega cedo, e protagonismo de jovens talentos exige espaço na Canarinho um ciclo antes do esperado / Crédito: Jogada 10

Em ano de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira caminha com um dilema que parece saído de um romance épico: como equilibrar o peso da tradição com a urgência da juventude. Enquanto nomes consagrados ainda ocupam posições-chave, uma nova leva começa a exigir protagonismo imediato. Essa geração, que teoricamente teria seu auge apenas em 2030, não quer esperar: já cobra oportunidades e minutos em campo no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, enfrenta o desafio de equilibrar experiência e renovação. De um lado, veteranos que carregam peso histórico e liderança. Do outro, promessas que surgem com intensidade e talento, pedindo passagem. Afinal, como dar rodagem a atletas que podem ser o futuro da equipe sem comprometer o desempenho imediato?

A pressão não vem apenas dos jogadores, mas também de torcedores e analistas, que enxergam na juventude uma chance de revitalizar o estilo de jogo do Brasil. Essa nova leva de talentos, batizada de "Geração 2030", não aceita esperar o futuro. Quer o presente. São jovens que carregam nos pés a promessa de um Brasil renovado, mas também a impaciência de quem sabe que o tempo é curto e que a glória não pode ser adiada. Estêvão, Endrick e Rayan, três prodígios de no máximo 20 anos e, portanto, ainda com idade para defender o Brasil em competições de base, são fortes postulantes a constar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa-2026.

Penso que o jogador do Chelsea, que completa 19 anos em abril, já tem sua vaga assegurada pelo que mostrou nas últimas Datas-Fifa. Já o ex-Real Madrid encanta Lyon (cinco gols e duas assistências em seis partidas): eleito o melhor jogador da Ligue 1 de janeiro, pede passagem para assumir a '9'. E, por fim, a cria vascaína que chegou recentemente na Premier League e já marcou dois gols nos três primeiros jogos pelo Bournemouth. Ancelotti, com calma quase aristocrática, será testado. Ancelotti, com sua calma quase aristocrática, precisa encontrar o ponto de equilíbrio: até que ponto abrirá as portas para esses meninos que correm como se o mundo fosse deles sem perder a solidez que nomes experientes oferecem? E até que ponto confiará nos homens que já carregaram o peso da camisa Canarinho em batalhas passadas? O Brasil, aliás, não leva um jogador sub-20 desde 2002, quando Kaká, aos 20 anos e quatro meses, ganhou experiência no elenco pentacampeão mundial. Portanto, justamente no ano da conquista brasileira mais recente. Além disso, recordamos o tetra em 1994 com Ronaldo, de 17 anos e que viria a se tornar Fenômeno algumas temporadas depois.